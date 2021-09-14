https://ria.ru/20210914/vyplata-1750030340.html
Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату
Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату - РИА Новости, 14.09.2021
Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату
Единовременную выплату в десять тысяч рублей получили уже 39,3 миллиона пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:53
2021-09-14T15:53
2021-09-14T16:14
общество
владимир путин
единая россия
татьяна голикова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_fe30b753800dc48715c72cb379950c6e.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Единовременную выплату в десять тысяч рублей получили уже 39,3 миллиона пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства и руководством "Единой России".Она уточнила, что всего эту меру социальной поддержки должны перечислить 42,8 миллиона человек."Оставшиеся 3,5 миллиона человек получат выплату до 16 сентября", — добавила Голикова.По ее данным, всего на эти цели направили 433 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749156999.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601711956_583:0:3312:2047_1920x0_80_0_0_98618c5db5e6ef3421c003acf48bb17e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия
15:53 14.09.2021 (обновлено: 16:14 14.09.2021)
Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату
Вице-премьер Голикова: единовременную выплату получили 39,3 миллиона пенсионеров