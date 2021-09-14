https://ria.ru/20210914/vyplata-1750030340.html

Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату

Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату - РИА Новости, 14.09.2021

Голикова рассказала, сколько пенсионеров получили единовременную выплату

Единовременную выплату в десять тысяч рублей получили уже 39,3 миллиона пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:53

2021-09-14T15:53

2021-09-14T16:14

общество

владимир путин

единая россия

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Единовременную выплату в десять тысяч рублей получили уже 39,3 миллиона пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства и руководством "Единой России".Она уточнила, что всего эту меру социальной поддержки должны перечислить 42,8 миллиона человек."Оставшиеся 3,5 миллиона человек получат выплату до 16 сентября", — добавила Голикова.По ее данным, всего на эти цели направили 433 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210908/vyplaty-1749156999.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, единая россия, татьяна голикова, россия