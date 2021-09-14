https://ria.ru/20210914/vykhodnye-1749937317.html

В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации

В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации - РИА Новости, 14.09.2021

В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации

В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:17

2021-09-14T03:17

2021-09-14T03:28

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии, считают в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).Об этом говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В письме подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством."Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — добавили в институте.Так, согласно сообщениям из средств массовой информации и социальных сетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не так редки.В письме отмечается, что в сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября. При этом по данным официальной статистики, в последние недели количество новых заболевших в России стабильно превышает 17 тысяч человек в сутки."По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который заявил, что более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов - это не вакцинированные", — подчеркнул Петунин.В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма", говорится в обращении.Таким образом, в институте попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. В письме подчеркивается, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем."Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии", — говорится в документе.

https://ria.ru/20210913/kovid-1749874447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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