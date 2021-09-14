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Распространение коронавируса
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В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации - РИА Новости, 14.09.2021
В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации
В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T03:17
2021-09-14T03:28
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии, считают в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).Об этом говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В письме подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством."Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — добавили в институте.Так, согласно сообщениям из средств массовой информации и социальных сетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не так редки.В письме отмечается, что в сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября. При этом по данным официальной статистики, в последние недели количество новых заболевших в России стабильно превышает 17 тысяч человек в сутки."По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который заявил, что более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов - это не вакцинированные", — подчеркнул Петунин.В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма", говорится в обращении.Таким образом, в институте попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. В письме подчеркивается, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем."Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии", — говорится в документе.
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общество, москва, здоровье, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко, институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (исирги)
03:17 14.09.2021 (обновлено: 03:28 14.09.2021)
 
В России предложили сделать обязательными три выходных после вакцинации

ИСИРГИ: россиянам необходимо предоставлять три выходных после каждого этапа вакцинации

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии, считают в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ).
Об этом говорится в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

"В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней", — отмечается в документе.

В письме подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.
"Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист", — добавили в институте.
Так, согласно сообщениям из средств массовой информации и социальных сетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не так редки.
В письме отмечается, что в сейчас эксперты все чаще заявляют о приближении очередной волны заболеваемости COVID-19. Так, согласно мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, очередной подъем заболеваемости COVID-19 может произойти в конце сентября — начале октября. При этом по данным официальной статистики, в последние недели количество новых заболевших в России стабильно превышает 17 тысяч человек в сутки.
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"По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который заявил, что более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов - это не вакцинированные", — подчеркнул Петунин.
В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, "огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма", говорится в обращении.
"Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета", — считают в ИСИРГИ.
Таким образом, в институте попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. В письме подчеркивается, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.
"Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии", — говорится в документе.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис ПроценкоИнститут социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ)
 
 
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