https://ria.ru/20210914/vybory-1750082582.html
ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России
ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России - РИА Новости, 14.09.2021
ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России
Избирательная система России абсолютно открыта, количество наблюдателей зашкаливает, признать выборы в Госдуму недействительными может только "сидящий в... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T22:03
2021-09-14T22:03
2021-09-14T22:07
выборы в государственную думу
политика
цик рф
николай булаев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательная система России абсолютно открыта, количество наблюдателей зашкаливает, признать выборы в Госдуму недействительными может только "сидящий в бункере", заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур."Мы видим, какая большая конкуренция, отказов в регистрации меньше в два раза, чем раньше было, хотя и раньше в судах не выигрывали особо, потому что все эти отказы в регистрации были абсолютно объективными", - отметил зампред ЦИК в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сообщения, что на Западе призывают признать выборы в Госдуму нелегитимными.По словам Булаева, число наблюдателей "зашкаливает все возможные параметры". "…И наблюдатели внутри страны от всех партий, и наблюдатели зарубежные приезжают в страну, смотрят на выборы. И мне кажется, в этих условиях, когда мы абсолютно открытые к тому, чтобы выборы проходили в ситуации доверия и комфортной обстановки, говорить, что их можно признать недействительными, может только человек, который наблюдает за происходящим, сидя где-нибудь в бункере", - сказал он.Булаев добавил, что "абсолютно точно у нас в России на выборах и в прошлом году, и в позапрошлом, и в этом году нет нарушений, которые бы говорили о том, что у нас выборы нелегитимны".Он отметил, что абсолютное число граждан доверяют выборам и избирательной системе. "Когда говорят, что у нас выборы нелегитимные - покажите критерии, которыми вы пользуетесь, чтобы оценивать выборы таким образом", - заявил зампред ЦИК.
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политика, цик рф, николай булаев, россия
22:03 14.09.2021 (обновлено: 22:07 14.09.2021)
ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России
Зампред ЦИК Булаев: признать выборы в Госдуму нелегитимными может лишь сидящий в бункере
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Избирательная система России абсолютно открыта, количество наблюдателей зашкаливает, признать выборы в Госдуму
недействительными может только "сидящий в бункере", заявил зампредседателя ЦИК РФ
Николай Булаев.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
"Мы видим, какая большая конкуренция, отказов в регистрации меньше в два раза, чем раньше было, хотя и раньше в судах не выигрывали особо, потому что все эти отказы в регистрации были абсолютно объективными", - отметил зампред ЦИК в эфире телеканала "Россия 24"
, комментируя сообщения, что на Западе призывают признать выборы в Госдуму нелегитимными.
По словам Булаева, число наблюдателей "зашкаливает все возможные параметры". "…И наблюдатели внутри страны от всех партий, и наблюдатели зарубежные приезжают в страну, смотрят на выборы. И мне кажется, в этих условиях, когда мы абсолютно открытые к тому, чтобы выборы проходили в ситуации доверия и комфортной обстановки, говорить, что их можно признать недействительными, может только человек, который наблюдает за происходящим, сидя где-нибудь в бункере", - сказал он.
Булаев добавил, что "абсолютно точно у нас в России на выборах и в прошлом году, и в позапрошлом, и в этом году нет нарушений, которые бы говорили о том, что у нас выборы нелегитимны".
Он отметил, что абсолютное число граждан доверяют выборам и избирательной системе. "Когда говорят, что у нас выборы нелегитимные - покажите критерии, которыми вы пользуетесь, чтобы оценивать выборы таким образом", - заявил зампред ЦИК.