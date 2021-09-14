https://ria.ru/20210914/vybory-1750082582.html

ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России

ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России - РИА Новости, 14.09.2021

ЦИК заявил об открытой избирательной системе в России

Избирательная система России абсолютно открыта, количество наблюдателей зашкаливает, признать выборы в Госдуму недействительными может только "сидящий в... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:03

2021-09-14T22:03

2021-09-14T22:07

выборы в государственную думу

политика

цик рф

николай булаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749381592_0:245:3062:1967_1920x0_80_0_0_afec8c2116e3d5eac35d6b83526be02a.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Избирательная система России абсолютно открыта, количество наблюдателей зашкаливает, признать выборы в Госдуму недействительными может только "сидящий в бункере", заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур."Мы видим, какая большая конкуренция, отказов в регистрации меньше в два раза, чем раньше было, хотя и раньше в судах не выигрывали особо, потому что все эти отказы в регистрации были абсолютно объективными", - отметил зампред ЦИК в эфире телеканала "Россия 24", комментируя сообщения, что на Западе призывают признать выборы в Госдуму нелегитимными.По словам Булаева, число наблюдателей "зашкаливает все возможные параметры". "…И наблюдатели внутри страны от всех партий, и наблюдатели зарубежные приезжают в страну, смотрят на выборы. И мне кажется, в этих условиях, когда мы абсолютно открытые к тому, чтобы выборы проходили в ситуации доверия и комфортной обстановки, говорить, что их можно признать недействительными, может только человек, который наблюдает за происходящим, сидя где-нибудь в бункере", - сказал он.Булаев добавил, что "абсолютно точно у нас в России на выборах и в прошлом году, и в позапрошлом, и в этом году нет нарушений, которые бы говорили о том, что у нас выборы нелегитимны".Он отметил, что абсолютное число граждан доверяют выборам и избирательной системе. "Когда говорят, что у нас выборы нелегитимные - покажите критерии, которыми вы пользуетесь, чтобы оценивать выборы таким образом", - заявил зампред ЦИК.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, николай булаев, россия