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ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме
ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме - РИА Новости, 14.09.2021
ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме
ЦИК РФ в онлайн-режиме будет транслировать явку на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК РФ Элла Пафмилова. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:41
2021-09-14T15:41
2021-09-14T15:54
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ЦИК РФ в онлайн-режиме будет транслировать явку на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК РФ Элла Пафмилова.По словам Памфиловой, в дни выборов в Центризбиркоме запустят информационный центр, где также в онлайн-режиме будут транслироваться данные по явке избирателей на выборах.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
15:41 14.09.2021 (обновлено: 15:54 14.09.2021)
ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме
ЦИК будет показывать явку на предстоящих выборах в онлайн-режиме
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости.
ЦИК РФ в онлайн-режиме будет транслировать явку на выборах в Госдуму
, заявила председатель ЦИК РФ
Элла Пафмилова.
По словам Памфиловой, в дни выборов в Центризбиркоме запустят информационный центр, где также в онлайн-режиме будут транслироваться данные по явке избирателей на выборах.
"Идет (информация - ред.) в онлайн-режиме на всю страну, какая явка. И в онлайн-режиме каждый человек может наблюдать", - сказала Памфилова на первой международной научно-практической конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".