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ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме

ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме - РИА Новости, 14.09.2021

ЦИК будет показывать явку на выборах в онлайн-режиме

ЦИК РФ в онлайн-режиме будет транслировать явку на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК РФ Элла Пафмилова. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:41

2021-09-14T15:41

2021-09-14T15:54

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элла памфилова

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ЦИК РФ в онлайн-режиме будет транслировать явку на выборах в Госдуму, заявила председатель ЦИК РФ Элла Пафмилова.По словам Памфиловой, в дни выборов в Центризбиркоме запустят информационный центр, где также в онлайн-режиме будут транслироваться данные по явке избирателей на выборах.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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политика, цик рф, элла памфилова, россия