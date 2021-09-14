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Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах
Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах - РИА Новости, 14.09.2021
Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах
Вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:13
2021-09-14T12:13
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев проголосуют онлайн на выборах, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы.Кроме того, среди министров электронный формат выбрали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев.Подчеркивается, что возможность дистанционного голосования закреплена федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 мая 2020 года.На выборах в сентябре 2021 года онлайн-формат доступен избирателям семи регионов страны: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.Электронное голосование будет проходить с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу
12:13 14.09.2021
 
Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах

Четыре вице-премьера и пять министров проголосуют на выборах депутатов Госдумы онлайн

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИнформационный плакат избирательной комиссии Приморского края о предстоящих выборах 19 сентября
Информационный плакат избирательной комиссии Приморского края о предстоящих выборах 19 сентября - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев проголосуют онлайн на выборах, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы.
"Четыре заместителя председателя правительства и пять федеральных министров прошли регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах, которые будут проходить в России с 17 по 19 сентября. Решение голосовать онлайн приняли вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко", - говорится в сообщении.
Кроме того, среди министров электронный формат выбрали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев.
Подчеркивается, что возможность дистанционного голосования закреплена федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 мая 2020 года.
На выборах в сентябре 2021 года онлайн-формат доступен избирателям семи регионов страны: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.
Электронное голосование будет проходить с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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