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Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах

Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах - РИА Новости, 14.09.2021

Названы имена членов правительства, которые проголосуют онлайн на выборах

Вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:13

2021-09-14T12:13

2021-09-14T12:13

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, а также глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минцифры Максут Шадаев проголосуют онлайн на выборах, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы.Кроме того, среди министров электронный формат выбрали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев.Подчеркивается, что возможность дистанционного голосования закреплена федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 мая 2020 года.На выборах в сентябре 2021 года онлайн-формат доступен избирателям семи регионов страны: Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей.Электронное голосование будет проходить с 08.00 17 сентября до 20.00 19 сентября (по московскому времени) на портале голосования vybory.gov.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу