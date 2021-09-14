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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210914/vybory-1749932974.html
Начал действовать запрет публиковать результаты прогнозов по выборам
Начал действовать запрет публиковать результаты прогнозов по выборам - РИА Новости, 14.09.2021
Начал действовать запрет публиковать результаты прогнозов по выборам
Запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов начинает действовать в России с 14 сентября, следует из... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T00:11
2021-09-14T00:11
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов начинает действовать в России с 14 сентября, следует из календарного плана Центральной избирательно комиссии.Отмечается, что в целом при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных, метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее его обнародование.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, москва, госдума рф, цик рф, россия
00:11 14.09.2021
 
Начал действовать запрет публиковать результаты прогнозов по выборам

В России начал действовать запрет публиковать результаты опросов и прогнозов по выборам

© РИА Новости / Александр ВильфОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и других исследований касательно выборов начинает действовать в России с 14 сентября, следует из календарного плана Центральной избирательно комиссии.

"В течение пяти дней до последнего дня голосования, а также в дни голосования (с 14 по 19 сентября 2021 года) запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет")", - сообщается на сайте ЦИК.

Отмечается, что в целом при опубликовании результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами, редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения, число опрошенных, метод сбора информации, регион, где проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку возможной погрешности, лицо, заказавшее проведение опроса и оплатившее его обнародование.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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