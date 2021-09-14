12:24 14.09.2021 (обновлено: 12:32 14.09.2021)
В Кремле рассказали о встрече Путина и Асада
Пресс-секретарь президента Песков: Путин и Асад обсудили ситуацию в Афганистане
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Москве
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом обсудил ситуацию в Афганистане, сообщил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Путин и Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом.
"(Состоялся - ред.) обширный обмен мнениями, прежде всего, по двусторонним отношениям, по ситуации в самой Сирии. Конечно же, Афганистан. И также обменялись мнениями о дальнейших планах по дальнейшему развитию взаимодействия", - сказал Песков, отвечая на вопрос, о чем говорили президенты двух стран.
По словам Пескова, Асад уже вернулся в Сирию и находится в Дамаске. Он также объяснил, почему визит Асада в Москву не был анонсирован. "Есть определенные соображения безопасности, которым нужно следовать, совершенно очевидные. Исходя из этих соображений, конечно, она не анонсировалась, информация была предоставлена СМИ уже после возвращения президента Сирии домой", - сказал пресс-секретарь Путина.
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Президент РФ Владимир Путин встречался с президентом Сирии Башаром Асадом в понедельник - до того, как ему пришлось принять решение о самоизоляции, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ничего здесь нелогичного нет. Во-первых, я вам могу сказать, что он встретился с Асадом не в конце дня, а это было в начале рабочего дня. А все остального по мере того, как врачи завершили свои исследования, необходимые процедуры, тогда уже, в соответствии с рекомендациями специалистов, было принято решение. Ничего здесь нелогичного нет. На тот момент еще продолжались исследования врачей, ничье здоровье не в опасности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в чем логика личных контактов Путина, если он предполагал, что может уйти на карантин.
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