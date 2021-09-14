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Путин провел встречу с президентом Сирии

Путин провел встречу с президентом Сирии - РИА Новости, 14.09.2021

Путин провел встречу с президентом Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Кремле. Заранее о визите не сообщалось. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:03

2021-09-14T07:03

2021-09-14T11:02

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Путин внезапно встретился с президентом Сирии Асадом

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели переговоры в Кремле. Заранее о визите не сообщалось."Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения", — сказал российский лидер в начале встречи.Он также высказался об итогах выборов в Сирии."Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", — заявил Путин.Кроме того, президент России оценил, как его коллега справляется с налаживанием диалога с оппонентами."Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед", — сказал он.Консолидации страны, уверен глава государства, мешают незаконно присутствующие в Сирии иностранные вооруженные силы."Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", — пояснил российский лидер.Террористам нанесен серьезный ударПутин также обратил внимание, что в Сирии еще остаются боевики."К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", — добавил президент России.Асад, в свою очередь, признал, что совместными усилиями страны достигли успеха в борьбе с террористами."Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину <...> Могу констатировать, что наши армии внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла", — подчеркнул сирийский лидер.Схожее мнение выразил и Путин. "Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории", — отметил он.Борьба с COVID-19Президенты также поговорили о поставках вакцины против COVID-19 в Арабскую Республику."Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию", — рассказал Путин.Античеловеческие мерыАсад негативно высказался об ограничительных мерах в адрес Дамаска."Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место", — посетовал президент Сирии.Он добавил, что проводимые Дамаском политические процессы "примерно уже как три года остановились"."У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем", — пояснил глава республики.Однако, уточнил Асад, налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, власти страны выполняют "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".

https://ria.ru/20210829/shoygu-1747736750.html

https://ria.ru/20210603/sputnikv-1735383928.html

https://ria.ru/20210727/vydacha-1743118544.html

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Асад поблагодарил Путина на русском языке за поздравления с днем рождения Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и тот поблагодарил его на русском. 2021-09-14T07:03 true PT0M24S

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в мире, сирия, владимир путин, башар асад, россия, москва