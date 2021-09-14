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Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем
Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем - РИА Новости, 14.09.2021
Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем
Война США с Россией и Китаем действительно способна разрушить мир, но странно слышать заявления об этом от действующего американского военачальника, заявил РИА... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T10:33
2021-09-14T10:33
в мире
сша
китай
игорь коротченко
джон хайтен
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Война США с Россией и Китаем действительно способна разрушить мир, но странно слышать заявления об этом от действующего американского военачальника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал, что война с Россией или Китаем "разрушит мир"."Это плохо, когда действующий военачальник высокого уровня всерьез рассуждает о возможности войны, тем более, говоря о конкретных ее участниках. Военным, на плечах которых лежат вопросы войны и мира, надо быть исключительно сдержанными в оценках и выступлениях", - сказал Коротченко.Он подчеркнул, что от руководства российского военного ведомства подобных рассуждений никогда нельзя услышать. В их руках самое разрушительное в мире оружие, "поэтому цена их слов исключительно велика", отметил эксперт.По его словам, США, Россия и Китай - это ядерные государства, обладающие самыми подготовленными и масштабными Вооруженными силами. Поэтому любой сценарий военной конфронтации неизбежно перерастет в полномасштабные боевые действия сначала с ограниченным, а потом и масштабным применением ядерного оружия."Любые возможности для столь апокалиптических сценариев" надо исключить политическими методами и дипломатической работой, подчеркнул Коротченко.Он добавил, что Россия не ищет конфронтации с США, но в то же время жестко отстаивает свои национальные интересы. Российская военная доктрина носит оборонительный характер и не предусматривает наступательных действий превентивного характера, напомнил эксперт."Поэтому любые сценарии военных действий, атак со стороны Соединенных Штатов Америки против России приведут просто к катастрофическим последствиям для самих американцев. Наверное, это и имел в виду американский военачальник, в том числе, делая подобные заявления", - резюмировал Коротченко.
https://ria.ru/20210909/partizany-1749409784.html
https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html
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в мире, сша, китай, игорь коротченко, джон хайтен, россия
10:33 14.09.2021
 
Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем

Коротченко назвал заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем неуместными

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Война США с Россией и Китаем действительно способна разрушить мир, но странно слышать заявления об этом от действующего американского военачальника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал, что война с Россией или Китаем "разрушит мир".
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"Это плохо, когда действующий военачальник высокого уровня всерьез рассуждает о возможности войны, тем более, говоря о конкретных ее участниках. Военным, на плечах которых лежат вопросы войны и мира, надо быть исключительно сдержанными в оценках и выступлениях", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что от руководства российского военного ведомства подобных рассуждений никогда нельзя услышать. В их руках самое разрушительное в мире оружие, "поэтому цена их слов исключительно велика", отметил эксперт.
По его словам, США, Россия и Китай - это ядерные государства, обладающие самыми подготовленными и масштабными Вооруженными силами. Поэтому любой сценарий военной конфронтации неизбежно перерастет в полномасштабные боевые действия сначала с ограниченным, а потом и масштабным применением ядерного оружия.
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"Любые возможности для столь апокалиптических сценариев" надо исключить политическими методами и дипломатической работой, подчеркнул Коротченко.
Он добавил, что Россия не ищет конфронтации с США, но в то же время жестко отстаивает свои национальные интересы. Российская военная доктрина носит оборонительный характер и не предусматривает наступательных действий превентивного характера, напомнил эксперт.
"Поэтому любые сценарии военных действий, атак со стороны Соединенных Штатов Америки против России приведут просто к катастрофическим последствиям для самих американцев. Наверное, это и имел в виду американский военачальник, в том числе, делая подобные заявления", - резюмировал Коротченко.
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