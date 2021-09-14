https://ria.ru/20210914/voyna-1749959274.html

Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем

Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем - РИА Новости, 14.09.2021

Эксперт оценил заявления американского генерала о войне с Россией и Китаем

Война США с Россией и Китаем действительно способна разрушить мир, но странно слышать заявления об этом от действующего американского военачальника, заявил РИА... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:33

2021-09-14T10:33

2021-09-14T10:33

в мире

сша

китай

игорь коротченко

джон хайтен

россия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Война США с Россией и Китаем действительно способна разрушить мир, но странно слышать заявления об этом от действующего американского военачальника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал, что война с Россией или Китаем "разрушит мир"."Это плохо, когда действующий военачальник высокого уровня всерьез рассуждает о возможности войны, тем более, говоря о конкретных ее участниках. Военным, на плечах которых лежат вопросы войны и мира, надо быть исключительно сдержанными в оценках и выступлениях", - сказал Коротченко.Он подчеркнул, что от руководства российского военного ведомства подобных рассуждений никогда нельзя услышать. В их руках самое разрушительное в мире оружие, "поэтому цена их слов исключительно велика", отметил эксперт.По его словам, США, Россия и Китай - это ядерные государства, обладающие самыми подготовленными и масштабными Вооруженными силами. Поэтому любой сценарий военной конфронтации неизбежно перерастет в полномасштабные боевые действия сначала с ограниченным, а потом и масштабным применением ядерного оружия."Любые возможности для столь апокалиптических сценариев" надо исключить политическими методами и дипломатической работой, подчеркнул Коротченко.Он добавил, что Россия не ищет конфронтации с США, но в то же время жестко отстаивает свои национальные интересы. Российская военная доктрина носит оборонительный характер и не предусматривает наступательных действий превентивного характера, напомнил эксперт."Поэтому любые сценарии военных действий, атак со стороны Соединенных Штатов Америки против России приведут просто к катастрофическим последствиям для самих американцев. Наверное, это и имел в виду американский военачальник, в том числе, делая подобные заявления", - резюмировал Коротченко.

https://ria.ru/20210909/partizany-1749409784.html

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

https://ria.ru/20210906/nato-1748817380.html

сша

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, игорь коротченко, джон хайтен, россия