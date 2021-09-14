https://ria.ru/20210914/voyna-1749936107.html

В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией

В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией - РИА Новости, 14.09.2021

В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T02:06

2021-09-14T02:06

2021-09-14T05:29

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сша

китай

москва

джон хайтен

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях гипотетического вооруженного конфликта с Россией и Китаем.По его словам, в прошлом, несмотря на множество горячих точек в мире, например, войну во Вьетнаме, Соединенные Штаты никогда не шли на прямое столкновение с СССР.Американский генерал обратил внимание на успех в переговорах Вашингтона и Москвы, направленных на обеспечение стратегической стабильности.Хайтен также заявил о важности начать диалог с Китаем для обсуждения этих проблем.

https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html

сша

китай

москва

россия

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в мире, сша, китай, москва, джон хайтен, россия