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В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:06
2021-09-14T05:29
в мире
сша
китай
москва
джон хайтен
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях гипотетического вооруженного конфликта с Россией и Китаем.По его словам, в прошлом, несмотря на множество горячих точек в мире, например, войну во Вьетнаме, Соединенные Штаты никогда не шли на прямое столкновение с СССР.Американский генерал обратил внимание на успех в переговорах Вашингтона и Москвы, направленных на обеспечение стратегической стабильности.Хайтен также заявил о важности начать диалог с Китаем для обсуждения этих проблем.
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в мире, сша, китай, москва, джон хайтен, россия
02:06 14.09.2021 (обновлено: 05:29 14.09.2021)
 
В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией

Генерал ВС США Хайтен: война с Россией и Китаем приведет к разрушению мира

© AP Photo / Nati HarnikГенерал Джон Хайтен
Генерал Джон Хайтен - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Nati Harnik
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях гипотетического вооруженного конфликта с Россией и Китаем.
По его словам, в прошлом, несмотря на множество горячих точек в мире, например, войну во Вьетнаме, Соединенные Штаты никогда не шли на прямое столкновение с СССР.

"Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику", — считает Хайтен.

Американский генерал обратил внимание на успех в переговорах Вашингтона и Москвы, направленных на обеспечение стратегической стабильности.
"У нас есть фундаментальная общая цель — никогда не начинать войну друг с другом, потому что война с применением ядерного оружия — это очень плохо", — пояснил военачальник.
Хайтен также заявил о важности начать диалог с Китаем для обсуждения этих проблем.
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