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В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией - РИА Новости, 14.09.2021
В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:06
2021-09-14T02:06
2021-09-14T05:29
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джон хайтен
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал в подкасте института Брукингса о последствиях гипотетического вооруженного конфликта с Россией и Китаем.По его словам, в прошлом, несмотря на множество горячих точек в мире, например, войну во Вьетнаме, Соединенные Штаты никогда не шли на прямое столкновение с СССР.Американский генерал обратил внимание на успех в переговорах Вашингтона и Москвы, направленных на обеспечение стратегической стабильности.Хайтен также заявил о важности начать диалог с Китаем для обсуждения этих проблем.
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в мире, сша, китай, москва, джон хайтен, россия
02:06 14.09.2021 (обновлено: 05:29 14.09.2021)
В США предрекли разрушительные последствия войны с Россией
Генерал ВС США Хайтен: война с Россией и Китаем приведет к разрушению мира