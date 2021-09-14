https://ria.ru/20210914/vorobev-1750006772.html

Воробьев: любые правонарушения совершенные мигрантами должны пресекаться

Воробьев: любые правонарушения совершенные мигрантами должны пресекаться - РИА Новости, 14.09.2021

Воробьев: любые правонарушения совершенные мигрантами должны пресекаться

Любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться, заявил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:48

2021-09-14T13:48

2021-09-14T14:20

новости подмосковья

москва

андрей воробьев

мигранты

бужаниново (деревня)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и, тем более, преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться", - цитируются слова губернатора на телеграм-канале "Воробьев. Live".СК сообщил в понедельник, что в лесу под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. По горячим следам задержаны двое подозреваемых – по данным местных властей, это граждане Таджикистана. Им предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве. Вечером жители деревни Бужаниново требовали закрыть общежитие с гастарбайтерами. СК проверит законность нахождения обвиняемых в РФ и в связи с этим даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

https://ria.ru/20210913/dvorniki-1749855548.html

москва

бужаниново (деревня)

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москва, андрей воробьев, мигранты, бужаниново (деревня)