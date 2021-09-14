15:16 14.09.2021 (обновлено: 17:57 14.09.2021)
ЦИК заявил о создании тотальной системы видеонаблюдения за голосованием
Памфилова: в России создали тотальную систему видеонаблюдения за голосованием на выборах
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские власти создали фактически тотальную систему видеонаблюдения за выборами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в МГУ на конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".
"Практически 96 процентов избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации", — добавила она.
Также, по словам Памфиловой, на предстоящих выборах в Госдуму ЦИК будет в онлайн-режиме сообщать о явке.
На минувшей неделе руководитель Центризбиркома уточняла, что трансляция с участков не будет общедоступной. Отсматривать видео смогут только участники избирательного процесса.
Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Около 2,8 миллиона человек подали заявления на участие в электронном формате. Такую возможность получили жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.