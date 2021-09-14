https://ria.ru/20210914/videonablyudenie-1750022444.html

ЦИК заявил о создании тотальной системы видеонаблюдения за голосованием

ЦИК заявил о создании тотальной системы видеонаблюдения за голосованием - РИА Новости, 14.09.2021

ЦИК заявил о создании тотальной системы видеонаблюдения за голосованием

Российские власти создали фактически тотальную систему видеонаблюдения за выборами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в МГУ на конференции "Роль РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:16

2021-09-14T15:16

2021-09-14T17:57

политика

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские власти создали фактически тотальную систему видеонаблюдения за выборами, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в МГУ на конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов".Также, по словам Памфиловой, на предстоящих выборах в Госдуму ЦИК будет в онлайн-режиме сообщать о явке.На минувшей неделе руководитель Центризбиркома уточняла, что трансляция с участков не будет общедоступной. Отсматривать видео смогут только участники избирательного процесса. Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Около 2,8 миллиона человек подали заявления на участие в электронном формате. Такую возможность получили жители Москвы, Севастополя, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210914/golosovanie-1749951009.html

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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия