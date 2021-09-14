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Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой
Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой - РИА Новости, 14.09.2021
Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой
Столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить размер материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой в два раза, рассказали в его... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T16:00
2021-09-14T17:59
общество
москва
сергей собянин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить размер материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой в два раза, рассказали в его пресс-службе.Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.Они полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, имеющих награды "За оборону Москвы". В список также вошли строители оборонительных рубежей, работники предприятий, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в городе с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.Всего матпомощь получат около четырех тысяч ветеранов.
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общество, москва, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945)
16:00 14.09.2021 (обновлено: 17:59 14.09.2021)
 
Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой

Собянин: ветераны-москвичи получат по 40 тысяч рублей к 80-й годовщине битвы под Москвой

© РИА Новости / Алексей СухорукоВетеран
Ветеран - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить размер материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой в два раза, рассказали в его пресс-службе.
Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.
Они полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, имеющих награды "За оборону Москвы".
В список также вошли строители оборонительных рубежей, работники предприятий, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в городе с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.
Всего матпомощь получат около четырех тысяч ветеранов.
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