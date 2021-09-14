https://ria.ru/20210914/veterany-1750032778.html

Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой

Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой - РИА Новости, 14.09.2021

Столичным ветеранам удвоят выплаты к 80-й годовщине битвы под Москвой

Столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить размер материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой в два раза, рассказали в его... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T16:00

2021-09-14T16:00

2021-09-14T17:59

общество

москва

сергей собянин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Столичный мэр Сергей Собянин распорядился увеличить размер материальной помощи ветеранам к 80-й годовщине битвы под Москвой в два раза, рассказали в его пресс-службе.Размер выплаты составит 40 тысяч рублей.Они полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, имеющих награды "За оборону Москвы". В список также вошли строители оборонительных рубежей, работники предприятий, военнослужащие, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения, которые трудились в городе с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.Всего матпомощь получат около четырех тысяч ветеранов.

https://ria.ru/20210803/moskva-1744214291.html

москва

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2021

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общество, москва, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945)