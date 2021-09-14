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Врач назвала признаки испорченного варенья
Врач назвала признаки испорченного варенья - РИА Новости, 14.09.2021
Врач назвала признаки испорченного варенья
Сколько времени можно хранить варенье и как определить, что оно уже испортилось и стало потенциально опасным для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T02:15
2021-09-14T02:15
общество
питание
еда
елена соломатина
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сколько времени можно хранить варенье и как определить, что оно уже испортилось и стало потенциально опасным для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Варенье —традиционное русское лакомство, которое многие хозяйки готовят из свежих фруктов и ягод, чтобы в холодное время года оно украшало семейные чаепития.Срок годности варенья, по словам Соломатиной, зависит главным образом от трех факторов: продолжительности термической обработки, количества сахара и содержания влаги. Естественно, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть перед тем, как готовить из них угощение.Неправильное хранение продукта может привести к его окислению и развитию патогенов, предупредила Соломатина. Она посоветовала закрывать варенье металлической крышкой, а не пластмассовой, и держать его в темном и прохладном месте, например, в холодильнике.Если варенье правильно приготовлено и хранится в надлежащих условиях, то оно может простоять несколько лет, но лучше все-таки хранить его не более года, считает кандидат медицинских наук.Появление на поверхности варенья пятна плесени — сигнал, что всю банку с десертом необходимо выбросить.Споры плесени, попадая в организм, негативно воздействуют на печень и иммунную систему, а иногда приводят к отравлениям, продолжила она.Самый тревожный признак — вздутие крышки на банке, оно может свидетельствовать о смертельной опасности продукта."Бомбаж (вздутие крышки на банке. — Прим. ред.) бывает, если продукты, например, ягоды, не очень хорошо промываются. Тогда опасные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин (яд, вызывающий тяжелое поражение нервной системы. — Прим. ред.), которые живут в земле, попадают в банку. Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом", — предостерегла Соломатина.
https://rsport.ria.ru/20210911/produkty-1749491346.html
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общество, питание, еда, елена соломатина, россия
02:15 14.09.2021
 
Врач назвала признаки испорченного варенья

Диетолог Соломатина: появление пятна плесени в варенье говорит о его испорченности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВаренье
Варенье - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сколько времени можно хранить варенье и как определить, что оно уже испортилось и стало потенциально опасным для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Варенье —традиционное русское лакомство, которое многие хозяйки готовят из свежих фруктов и ягод, чтобы в холодное время года оно украшало семейные чаепития.
Срок годности варенья, по словам Соломатиной, зависит главным образом от трех факторов: продолжительности термической обработки, количества сахара и содержания влаги. Естественно, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть перед тем, как готовить из них угощение.
"Самое быстропортящееся варенье — "пятиминутка", оно мало подвергается термической обработке. Его нужно съедать сразу. Срок хранения зависит от количества сахара — чем его больше, тем дольше хранится варенье, и от самого продукта — чем больше в нем влаги, тем варенье быстрее портится", — уточнила врач-диетолог.
Неправильное хранение продукта может привести к его окислению и развитию патогенов, предупредила Соломатина. Она посоветовала закрывать варенье металлической крышкой, а не пластмассовой, и держать его в темном и прохладном месте, например, в холодильнике.
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Если варенье правильно приготовлено и хранится в надлежащих условиях, то оно может простоять несколько лет, но лучше все-таки хранить его не более года, считает кандидат медицинских наук.
Появление на поверхности варенья пятна плесени — сигнал, что всю банку с десертом необходимо выбросить.

"Пусть это даже пятнышко, банку надо выбрасывать. Никакая термическая обработка уже не поможет, делать кисели и так далее из такого продукта тоже не следует, потому что в нем уже есть афлатоксин (ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами. — Прим. ред.), который термическая обработка вряд ли разрушит", — объяснила врач-диетолог.

Споры плесени, попадая в организм, негативно воздействуют на печень и иммунную систему, а иногда приводят к отравлениям, продолжила она.
Самый тревожный признак — вздутие крышки на банке, оно может свидетельствовать о смертельной опасности продукта.
"Бомбаж (вздутие крышки на банке. — Прим. ред.) бывает, если продукты, например, ягоды, не очень хорошо промываются. Тогда опасные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин (яд, вызывающий тяжелое поражение нервной системы. — Прим. ред.), которые живут в земле, попадают в банку. Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом", — предостерегла Соломатина.
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