https://ria.ru/20210914/varene-1749933468.html

Врач назвала признаки испорченного варенья

Врач назвала признаки испорченного варенья - РИА Новости, 14.09.2021

Врач назвала признаки испорченного варенья

Сколько времени можно хранить варенье и как определить, что оно уже испортилось и стало потенциально опасным для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T02:15

2021-09-14T02:15

2021-09-14T02:15

общество

питание

еда

елена соломатина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566892468_0:175:2925:1820_1920x0_80_0_0_f6ff6d3c9c25ad180f6c5238b61b3d81.jpg

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сколько времени можно хранить варенье и как определить, что оно уже испортилось и стало потенциально опасным для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.Варенье —традиционное русское лакомство, которое многие хозяйки готовят из свежих фруктов и ягод, чтобы в холодное время года оно украшало семейные чаепития.Срок годности варенья, по словам Соломатиной, зависит главным образом от трех факторов: продолжительности термической обработки, количества сахара и содержания влаги. Естественно, фрукты и ягоды необходимо тщательно мыть перед тем, как готовить из них угощение.Неправильное хранение продукта может привести к его окислению и развитию патогенов, предупредила Соломатина. Она посоветовала закрывать варенье металлической крышкой, а не пластмассовой, и держать его в темном и прохладном месте, например, в холодильнике.Если варенье правильно приготовлено и хранится в надлежащих условиях, то оно может простоять несколько лет, но лучше все-таки хранить его не более года, считает кандидат медицинских наук.Появление на поверхности варенья пятна плесени — сигнал, что всю банку с десертом необходимо выбросить.Споры плесени, попадая в организм, негативно воздействуют на печень и иммунную систему, а иногда приводят к отравлениям, продолжила она.Самый тревожный признак — вздутие крышки на банке, оно может свидетельствовать о смертельной опасности продукта."Бомбаж (вздутие крышки на банке. — Прим. ред.) бывает, если продукты, например, ягоды, не очень хорошо промываются. Тогда опасные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин (яд, вызывающий тяжелое поражение нервной системы. — Прим. ред.), которые живут в земле, попадают в банку. Если банку герметично закрывают, они там прекрасно развиваются в безвоздушном пространстве, и все может закончиться летальным исходом", — предостерегла Соломатина.

https://rsport.ria.ru/20210911/produkty-1749491346.html

https://ria.ru/20210702/klubnika-1739584280.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, питание, еда, елена соломатина, россия