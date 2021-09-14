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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1750002872.html
В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной"
В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 14.09.2021
В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной"
Около миллиона граждан прошли в России полный курс вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", препарат легко переносится и безопасен в применении, сообщили... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T13:31
2021-09-14T13:37
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около миллиона граждан прошли в России полный курс вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", препарат легко переносится и безопасен в применении, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"."В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" легко переносится и безопасна в применении", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
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общество, здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак"
13:31 14.09.2021 (обновлено: 13:37 14.09.2021)
 
В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной"

"Вектор": около миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "ЭпиВакКороной"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около миллиона граждан прошли в России полный курс вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", препарат легко переносится и безопасен в применении, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор".
"В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" легко переносится и безопасна в применении", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 12:48Распространение коронавируса
В "Векторе" объяснили различие "ЭпиВакКороны" и "ЭпиВакКороны-Н"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "ЭпиВакКорона"Вакцинация россиян от COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Вакцина "Спутник V"Центр им. М. П. ЧумаковаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "КовиВак"
 
 
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