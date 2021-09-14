https://ria.ru/20210914/vaktsinatsiya-1750002872.html

В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 14.09.2021

В "Векторе" назвали число россиян, привившихся "ЭпиВакКороной"

Около миллиона граждан прошли в России полный курс вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", препарат легко переносится и безопасен в применении, сообщили... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:31

2021-09-14T13:31

2021-09-14T13:37

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Около миллиона граждан прошли в России полный курс вакцинации от коронавируса "ЭпиВакКороной", препарат легко переносится и безопасен в применении, сообщили журналистам в ГНЦ "Вектор"."В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" легко переносится и безопасна в применении", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н".

https://ria.ru/20210828/otlichiya-1747644485.html

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2021

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