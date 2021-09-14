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Украинские летчики отработали пуски ракет на учениях на границе с Крымом
Украинские летчики отработали пуски ракет на учениях на границе с Крымом - РИА Новости, 14.09.2021
Украинские летчики отработали пуски ракет на учениях на границе с Крымом
Украинские летчики морской авиации провели учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, военные отработали пуски ракет и бомбометание, сообщила во вторник... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:15
2021-09-14T19:15
2021-09-14T19:15
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КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Украинские летчики морской авиации провели учения в Херсонской области, граничащей с Крымом, военные отработали пуски ракет и бомбометание, сообщила во вторник пресс-служба генерального штаба страны."Летчики морской авиационной бригады провели учебно-тренировочные полеты с боевой стрельбой во время летной смены. В тренировках принимали участие два вертолета - Ми-8 и Ми-14ПЧ… Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе. В свою очередь экипажи Ми-8, после боевого маневрирования парой, отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям", - говорится в сообщении в Facebook Генштаба.Отмечается, что тренировки проводились в течение нескольких дней, что позволило всем экипажам отработать задачи различной сложности. По словам заместителя командира бригады подполковника Родиона Казакова, экипажи на отлично выполнили контрольные полеты и продемонстрировали слаженность в своих действиях.
https://ria.ru/20210914/miny-1750062601.html
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в мире, украина, севастополь, россия
Украинские летчики отработали пуски ракет на учениях на границе с Крымом
Украинские летчики отработали пуски ракет и бомбометание на учениях на границе с Крымом