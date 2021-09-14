https://ria.ru/20210914/ukraina-1750057294.html

В Раде предложили "защитить" российских политиков, называющих Крым Украиной

В Раде предложили "защитить" российских политиков, называющих Крым Украиной - РИА Новости, 14.09.2021

В Раде предложили "защитить" российских политиков, называющих Крым Украиной

Всем российским политикам, которые поддерживают "возврат" Крыма Украине, необходимо обеспечить защиту, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T18:07

2021-09-14T18:07

2021-09-14T18:36

в мире

украина

киев

республика крым

верховная рада украины

европейская солидарность

владимир вятрович

россия

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КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Всем российским политикам, которые поддерживают "возврат" Крыма Украине, необходимо обеспечить защиту, считает депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.В беседе с изданием "Обозреватель" он отметил, что это касается тех, кто страдает от того, что требуют сохранить целостность Украины" и поддержал "Крымскую платформу"."Это новый формат и его нужно продолжать. Но вместе с этим нужно быть готовым к резким акциям со стороны Российской Федерации. Это нужно сделать недопустимым, чтобы участников "Крымской платформы" арестовывали, задерживали", — сказал Вятрович.По словам парламентария, украинское гражданство необходимо дать тем российским политикам, которые выступают против того, что Крым стал одним из регионов России.В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на нем обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" — антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20210801/krym-1743852639.html

https://ria.ru/20210824/platforma-1747064991.html

украина

киев

республика крым

россия

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в мире, украина, киев, республика крым, верховная рада украины, европейская солидарность, владимир вятрович, россия