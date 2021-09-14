https://ria.ru/20210914/ukraina-1749953194.html

Посол оценил заявление Германии и США о транзите российского газа

Посол оценил заявление Германии и США о транзите российского газа - РИА Новости, 14.09.2021

Посол оценил заявление Германии и США о транзите российского газа

Совместное заявление ФРГ и США по поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, сделанное на фоне завершения строительства "Северного потока 2",... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:48

2021-09-14T09:48

2021-09-14T09:48

экономика

сша

ангела меркель

газпром

алексей миллер

балтийское море

wintershall

сергей нечаев (дипломат)

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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. Совместное заявление ФРГ и США по поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, сделанное на фоне завершения строительства "Северного потока 2", не является юридически обязывающим документом, поэтому требовать что-либо от Москвы на этом основании Берлин не может, заявил РИА Новости посол РФ в Германии Сергей Нечаев."Совместное заявление ФРГ и США не является юридически обязывающим документом, тем более для России, не участвовавшей в его подготовке и подписании. Поэтому требовать что-либо от Москвы на основании американо-германского документа Берлин не может. При этом вопрос сохранения газового транзита через Украину регулярно поднимался германской стороной в ходе двухсторонних контактов, в том числе и во время рабочего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву 20 августа", - заявил посол, отвечая на вопрос РИА Новости, получала ли российская сторона какие-то конкретные требования немецких властей, которые касались бы договоренностей Германии с США по проекту "Северный поток 2".По словам Нечаева, неоднократно высказывавшаяся позиция российской стороны по данному вопросу остается неизменной, её также озвучил на пресс-конференции в Москве по итогам встречи с Меркель президент России Владимир Путин. Речь идет о том, что "мы готовы рассмотреть возможность осуществления транзита через территорию Украины и после 2024 года", при этом "важными критериями остаются экономическая целесообразность и наличие соответствующего спроса в странах ЕС", указал посол.Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.В РФ ранее отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.Хотя 10 сентября "Газпром" сообщил, что строительство трубопровода "Северный поток 2" полностью завершено, а глава концерна Алексей Миллер отмечал, что компания может поставить первый газ на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне и до конца года поставки по нему могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа, до начала коммерческих поставок нужно завершить процесс сертификации оператора трубопровода."Северный поток 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

https://ria.ru/20210911/gaz-1749673927.html

https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html

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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-09-14T09:48 true PT2M30S

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экономика, сша, ангела меркель, газпром, алексей миллер, балтийское море, wintershall, сергей нечаев (дипломат), северный поток — 2, uniper, россия