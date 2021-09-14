Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/ukazatel-1750069264.html
В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов
В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов - РИА Новости, 14.09.2021
В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов
Во многих странах мира вешают таблички на языках мигрантов, такой опыт можно расценивать положительно, заявил РИА Новости директор бюро Международной... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:24
2021-09-14T19:27
общество
московский метрополитен
москва
мигранты
метро
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064399_0:2:3638:2048_1920x0_80_0_0_307e3738ac9126c037669fe5e016de7d.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Во многих странах мира вешают таблички на языках мигрантов, такой опыт можно расценивать положительно, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции - Агентства ООН по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев.Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили РИА Новости, что указатели на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая", от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов."Мы положительно на это смотрим. В многих странах мира можно увидеть подобное, для мигрантов. Это делается для того, чтобы иностранные граждане могли ориентироваться в общественных местах", - заявил Эсоев.По его словам, это можно оценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".Например, в США есть места, где используется русский язык. И хотя там работают русские со знанием английского языка, в знак уважения там все равно вывешивают надписи в том числе и на русском языке, отметил Эсоев.
https://ria.ru/20210911/metropoliten-1749644567.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750064399_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_c3e0531b6253599b73435a5fae96cccb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московский метрополитен, москва, мигранты, метро, россия
19:24 14.09.2021 (обновлено: 19:27 14.09.2021)
 
В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов

Агентство ООН об указателях в метро Москвы: во многих странах есть таблички для мигрантов

© АГН "Москва" / Мобильный репортерВывеска на станции московского метро "Прокшино" с информацией, продублированной на фарси и узбекском языке
Вывеска на станции московского метро Прокшино с информацией, продублированной на фарси и узбекском языке - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Во многих странах мира вешают таблички на языках мигрантов, такой опыт можно расценивать положительно, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции - Агентства ООН по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев.
Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили РИА Новости, что указатели на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая", от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов.
"Мы положительно на это смотрим. В многих странах мира можно увидеть подобное, для мигрантов. Это делается для того, чтобы иностранные граждане могли ориентироваться в общественных местах", - заявил Эсоев.
По его словам, это можно оценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".
Например, в США есть места, где используется русский язык. И хотя там работают русские со знанием английского языка, в знак уважения там все равно вывешивают надписи в том числе и на русском языке, отметил Эсоев.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 11:45
Собянин рассказал о планах открытия новых станций метро
 
ОбществоМосковский метрополитенМоскваМигрантыМетроРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния