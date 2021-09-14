https://ria.ru/20210914/ukazatel-1750069264.html

В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов

В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов - РИА Новости, 14.09.2021

В Агентстве ООН оценили указатели в метро Москвы на языках мигрантов

Во многих странах мира вешают таблички на языках мигрантов, такой опыт можно расценивать положительно, заявил РИА Новости директор бюро Международной... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:24

2021-09-14T19:24

2021-09-14T19:27

общество

московский метрополитен

москва

мигранты

метро

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Во многих странах мира вешают таблички на языках мигрантов, такой опыт можно расценивать положительно, заявил РИА Новости директор бюро Международной организации по миграции - Агентства ООН по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев.Ранее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили РИА Новости, что указатели на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая", от которых ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово", продублировали на фарси и узбекском для удобства мигрантов."Мы положительно на это смотрим. В многих странах мира можно увидеть подобное, для мигрантов. Это делается для того, чтобы иностранные граждане могли ориентироваться в общественных местах", - заявил Эсоев.По его словам, это можно оценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".Например, в США есть места, где используется русский язык. И хотя там работают русские со знанием английского языка, в знак уважения там все равно вывешивают надписи в том числе и на русском языке, отметил Эсоев.

https://ria.ru/20210911/metropoliten-1749644567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский метрополитен, москва, мигранты, метро, россия