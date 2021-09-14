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Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст
Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст - РИА Новости, 14.09.2021
Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст
Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:50
2021-09-14T10:40
происшествия
сша
пол уилан
россия
дело пола уилана
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана обжалует отказ мордовского суда рассматривать его ходатайство о выдворении в США, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."В любом случае я обжалую решение суда. Суд просто умыл руки, ушел в сторону и отказался принимать решение", - сказал адвокат.Ранее Владимир Жеребенков заявил агентству, что рассмотрение ходатайства назначено на 27 сентября. Затем другой адвокат Уилана Ольга Карлова уточнила агентству, что судья решил провести подготовку по делу и назначить новую дату.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды Уилан, бывший морпех заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html
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происшествия, сша, пол уилан, россия, дело пола уилана
09:50 14.09.2021 (обновлено: 10:40 14.09.2021)
 
Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст

Верховный суд Мордовии не стал рассматривать ходатайство защиты о выдаче Пола Уилана США

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением судьи Верховного суда Республики Мордовия ходатайство защитников осужденного Пола Уиллана оставлено без рассмотрения и направлено в министерство юстиции РФ для сбора необходимой информации в соответствии с положениями международного договора Российской Федерации, а также для предварительного согласования вопроса о передаче осужденного с компетентным органом Соединенных Штатов Америки", - сказали агентству в суде.
Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана обжалует отказ мордовского суда рассматривать его ходатайство о выдворении в США, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"В любом случае я обжалую решение суда. Суд просто умыл руки, ушел в сторону и отказался принимать решение", - сказал адвокат.
Ранее Владимир Жеребенков заявил агентству, что рассмотрение ходатайства назначено на 27 сентября. Затем другой адвокат Уилана Ольга Карлова уточнила агентству, что судья решил провести подготовку по делу и назначить новую дату.
До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды Уилан, бывший морпех заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 15:47
Адвокат рассказал, почему Уилан не хочет сидеть в российской тюрьме
Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.
Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 02:11Саммит Путина и Байдена
Осужденный в России Уилан попросил Байдена вернуть его в США
 
ПроисшествияСШАПол УиланРоссияДело Пола Уилана
 
 
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