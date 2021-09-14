https://ria.ru/20210914/uilan-1749953459.html

Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст

Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст - РИА Новости, 14.09.2021

Суд в Мордовии направил ходатайство защиты о выдаче Уилана США в Минюст

Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:50

2021-09-14T09:50

2021-09-14T10:40

происшествия

сша

пол уилан

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство о выдворении в США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана и направил его в Минюст, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Защита осужденного за шпионаж американца Пола Уилана обжалует отказ мордовского суда рассматривать его ходатайство о выдворении в США, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."В любом случае я обжалую решение суда. Суд просто умыл руки, ушел в сторону и отказался принимать решение", - сказал адвокат.Ранее Владимир Жеребенков заявил агентству, что рассмотрение ходатайства назначено на 27 сентября. Затем другой адвокат Уилана Ольга Карлова уточнила агентству, что судья решил провести подготовку по делу и назначить новую дату.До этого адвокаты неоднократно ставили вопрос о помиловании Уилана или его обмене на кого-либо из россиян. Однако после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которую возлагал надежды Уилан, бывший морпех заявил, что больше не рассчитывает на такой исход.Кроме того, в начале июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии оснований включать Уилана в возможные списки на обмен заключенными.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. И одновременно – одной из многочисленных болевых точек в отношениях России и США. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

https://ria.ru/20210615/uilan-1737009832.html

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происшествия, сша, пол уилан, россия, дело пола уилана