https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html
"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье
"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 15.09.2021
"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье
Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-14T15:46
2021-09-14T15:46
2021-09-15T01:42
происшествия
убийство
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново. Преступление крайне возмутило местных — в ночь на вторник они вышли на стихийный народный сход и потребовали закрыть общежитие, в котором проживают более 150 гастарбайтеров. Корреспондент РИА Новости отправился на место событий и попытался разобраться в ситуации.Тропа через лесНаталья Е. провела в Бужаниново всю жизнь, работала на местном предприятии. В воскресенье около 17:00 она позвонила родным и сообщила, что выходит с дачи. Ее участок всего в километре от квартиры — не больше пятнадцати минут пешком, но дома пенсионерка так и не появилась."Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать ее, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Екатерина. — Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу".Обзвонили знакомых, соседей. Те присоединились к поискам. Приехал с помощниками и священник местного храма, который посещала Наталья."Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она", — восстанавливает ход событий Екатерина.Свидетели сообщили полицейским, что видели двоих подозрительных гастарбайтеров возле продуктового магазина. Причем обувь одного из них была сильно испачкана глиной, которой много возле железной дороги.Комендантский часЗаписи с камер видеонаблюдения посмотрели только утром, когда открылся магазин. Подключили кинологов, собаки быстро взяли след. В итоге задержали двух мигрантов — уроженцев Таджикистана, которые работали в СНТ "Приозерное" и проживали на одном из дачных участков. Им почти сразу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве.На гастарбайтеров в поселке жалуются давно. Особенно всех беспокоит общежитие для сотрудников завода пластиковых окон. Раньше в этом двухэтажном здании располагались Дом культуры и стоматологическая клиника.Сначала под гостиницу отдали второй этаж, затем первый. Там поселились более 150 таджиков. После чего, как утверждают местные, устроиться на завод стало невозможно: брали только мигрантов."По ночам пьяные ходят по улице, хотя у них комендантский час с 23:00. Кучкуются на пятачке возле общежития, часто дерутся, пристают к нашим парням, особенно когда толпой соберутся. Стычки с ними были уже не раз. Девчонок домогаются, хамят. Недавно вообще массовая драка была: схлестнулись таджики и узбеки. Полиция из Краснозаводска приезжает сюда чуть ли не каждый день", — говорят местные.Жители Бужаниново заявили РИА Новости, что неоднократно просили администрацию поселка и полицию решить проблему с мигрантами. Однако никаких мер власти не принимали.Внеплановый выходнойПосле убийства и народного схода губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть гостиницу. Постояльцев развезут по другим поселкам."Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня", — проинформировал телеграм-канал губернатора.Однако только этим проблему не решить. Многие мигранты работают в окрестных садовых товариществах, живут в бытовках — как и те, кого обвиняют в убийстве пенсионерки.У подозреваемых взяли биологические образцы, назначили судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую, психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения — учитывая тяжесть преступления, скорее всего, мигрантов отправят в СИЗО.Не исключено, что задержания продолжатся. Как сообщила РИА Новости продавщица ларька из СНТ "Приозерное", в день убийства оба подозреваемых вместе еще с одним гастарбайтером покупали у нее пиво."Их было не двое, а трое. Приходили дважды, уже пьяные. Сначала приобрели четыре полторашки, потом еще две. Вели себя спокойно, неагрессивно, но пытались флиртовать. Спрашивали, замужем или нет, с кем живу", — вспоминает она.На третьего собутыльника указывает и хозяин соседнего участка. По его словам, рабочих наняли три недели назад, обычно они были загружены с утра до ночи, но воскресенье выдалось свободным: подрядчик не успел подвезти стройматериалы.По поручению губернатора полиция сейчас проверяет все места компактного проживания мигрантов в Подмосковье, "вызывающие у людей тревогу и беспокойство".Наталью Е. похоронят в четверг в Бужаниново. Проститься с ней придут ее дочь, внуки, друзья и знакомые - в небольшом поселке женщину знали и искренне уважали многие.
https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html
https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html
https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html
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происшествия, убийство, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново. Преступление крайне возмутило местных — в ночь на вторник они вышли на стихийный народный сход и потребовали закрыть общежитие, в котором проживают более 150 гастарбайтеров. Корреспондент РИА Новости отправился на место событий и попытался разобраться в ситуации.
Тропа через лес
Наталья Е. провела в Бужаниново всю жизнь, работала на местном предприятии. В воскресенье около 17:00 она позвонила родным и сообщила, что выходит с дачи. Ее участок всего в километре от квартиры — не больше пятнадцати минут пешком, но дома пенсионерка так и не появилась.
"Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать ее, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Екатерина. — Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу".
Обзвонили знакомых, соседей. Те присоединились к поискам. Приехал с помощниками и священник местного храма, который посещала Наталья.
"Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она", — восстанавливает ход событий Екатерина.
Свидетели сообщили полицейским, что видели двоих подозрительных гастарбайтеров возле продуктового магазина. Причем обувь одного из них была сильно испачкана глиной, которой много возле железной дороги.
Комендантский час
Записи с камер видеонаблюдения посмотрели только утром, когда открылся магазин. Подключили кинологов, собаки быстро взяли след. В итоге задержали двух мигрантов — уроженцев Таджикистана, которые работали в СНТ "Приозерное" и проживали на одном из дачных участков. Им почти сразу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве.
На гастарбайтеров в поселке жалуются давно. Особенно всех беспокоит общежитие для сотрудников завода пластиковых окон. Раньше в этом двухэтажном здании располагались Дом культуры и стоматологическая клиника.
Сначала под гостиницу отдали второй этаж, затем первый. Там поселились более 150 таджиков. После чего, как утверждают местные, устроиться на завод стало невозможно: брали только мигрантов.
"По ночам пьяные ходят по улице, хотя у них комендантский час с 23:00. Кучкуются на пятачке возле общежития, часто дерутся, пристают к нашим парням, особенно когда толпой соберутся. Стычки с ними были уже не раз. Девчонок домогаются, хамят. Недавно вообще массовая драка была: схлестнулись таджики и узбеки. Полиция из Краснозаводска приезжает сюда чуть ли не каждый день", — говорят местные.
Жители Бужаниново заявили РИА Новости, что неоднократно просили администрацию поселка и полицию решить проблему с мигрантами. Однако никаких мер власти не принимали.
Внеплановый выходной
После убийства и народного схода губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть гостиницу. Постояльцев развезут по другим поселкам.
"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня", — проинформировал телеграм-канал губернатора.
Однако только этим проблему не решить. Многие мигранты работают в окрестных садовых товариществах, живут в бытовках — как и те, кого обвиняют в убийстве пенсионерки.
У подозреваемых взяли биологические образцы, назначили судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую, психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения — учитывая тяжесть преступления, скорее всего, мигрантов отправят в СИЗО.
Не исключено, что задержания продолжатся. Как сообщила РИА Новости продавщица ларька из СНТ "Приозерное", в день убийства оба подозреваемых вместе еще с одним гастарбайтером покупали у нее пиво.
"Их было не двое, а трое. Приходили дважды, уже пьяные. Сначала приобрели четыре полторашки, потом еще две. Вели себя спокойно, неагрессивно, но пытались флиртовать. Спрашивали, замужем или нет, с кем живу", — вспоминает она.
На третьего собутыльника указывает и хозяин соседнего участка. По его словам, рабочих наняли три недели назад, обычно они были загружены с утра до ночи, но воскресенье выдалось свободным: подрядчик не успел подвезти стройматериалы.
По поручению губернатора полиция сейчас проверяет все места компактного проживания мигрантов в Подмосковье, "вызывающие у людей тревогу и беспокойство".
Наталью Е. похоронят в четверг в Бужаниново. Проститься с ней придут ее дочь, внуки, друзья и знакомые - в небольшом поселке женщину знали и искренне уважали многие.