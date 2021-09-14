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"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье
"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 15.09.2021
"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье
Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-14T15:46
2021-09-15T01:42
происшествия
убийство
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново. Преступление крайне возмутило местных — в ночь на вторник они вышли на стихийный народный сход и потребовали закрыть общежитие, в котором проживают более 150 гастарбайтеров. Корреспондент РИА Новости отправился на место событий и попытался разобраться в ситуации.Тропа через лесНаталья Е. провела в Бужаниново всю жизнь, работала на местном предприятии. В воскресенье около 17:00 она позвонила родным и сообщила, что выходит с дачи. Ее участок всего в километре от квартиры — не больше пятнадцати минут пешком, но дома пенсионерка так и не появилась."Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать ее, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Екатерина. — Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу".Обзвонили знакомых, соседей. Те присоединились к поискам. Приехал с помощниками и священник местного храма, который посещала Наталья."Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она", — восстанавливает ход событий Екатерина.Свидетели сообщили полицейским, что видели двоих подозрительных гастарбайтеров возле продуктового магазина. Причем обувь одного из них была сильно испачкана глиной, которой много возле железной дороги.Комендантский часЗаписи с камер видеонаблюдения посмотрели только утром, когда открылся магазин. Подключили кинологов, собаки быстро взяли след. В итоге задержали двух мигрантов — уроженцев Таджикистана, которые работали в СНТ "Приозерное" и проживали на одном из дачных участков. Им почти сразу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве.На гастарбайтеров в поселке жалуются давно. Особенно всех беспокоит общежитие для сотрудников завода пластиковых окон. Раньше в этом двухэтажном здании располагались Дом культуры и стоматологическая клиника.Сначала под гостиницу отдали второй этаж, затем первый. Там поселились более 150 таджиков. После чего, как утверждают местные, устроиться на завод стало невозможно: брали только мигрантов."По ночам пьяные ходят по улице, хотя у них комендантский час с 23:00. Кучкуются на пятачке возле общежития, часто дерутся, пристают к нашим парням, особенно когда толпой соберутся. Стычки с ними были уже не раз. Девчонок домогаются, хамят. Недавно вообще массовая драка была: схлестнулись таджики и узбеки. Полиция из Краснозаводска приезжает сюда чуть ли не каждый день", — говорят местные.Жители Бужаниново заявили РИА Новости, что неоднократно просили администрацию поселка и полицию решить проблему с мигрантами. Однако никаких мер власти не принимали.Внеплановый выходнойПосле убийства и народного схода губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть гостиницу. Постояльцев развезут по другим поселкам."Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня", — проинформировал телеграм-канал губернатора.Однако только этим проблему не решить. Многие мигранты работают в окрестных садовых товариществах, живут в бытовках — как и те, кого обвиняют в убийстве пенсионерки.У подозреваемых взяли биологические образцы, назначили судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую, психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения — учитывая тяжесть преступления, скорее всего, мигрантов отправят в СИЗО.Не исключено, что задержания продолжатся. Как сообщила РИА Новости продавщица ларька из СНТ "Приозерное", в день убийства оба подозреваемых вместе еще с одним гастарбайтером покупали у нее пиво."Их было не двое, а трое. Приходили дважды, уже пьяные. Сначала приобрели четыре полторашки, потом еще две. Вели себя спокойно, неагрессивно, но пытались флиртовать. Спрашивали, замужем или нет, с кем живу", — вспоминает она.На третьего собутыльника указывает и хозяин соседнего участка. По его словам, рабочих наняли три недели назад, обычно они были загружены с утра до ночи, но воскресенье выдалось свободным: подрядчик не успел подвезти стройматериалы.По поручению губернатора полиция сейчас проверяет все места компактного проживания мигрантов в Подмосковье, "вызывающие у людей тревогу и беспокойство".Наталью Е. похоронят в четверг в Бужаниново. Проститься с ней придут ее дочь, внуки, друзья и знакомые - в небольшом поселке женщину знали и искренне уважали многие.
https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html
https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html
https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html
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происшествия, убийство, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия
15:46 14.09.2021 (обновлено: 01:42 15.09.2021)
 
"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье

Жители поселка в Подмосковье, где убили пенсионерку, рассказали о жалобах на мигрантов

© РИА Новости / Виктор ЗванцевПалатка, в которой жили подозреваемые
Палатка, в которой жили подозреваемые - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виктор Званцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново. Преступление крайне возмутило местных — в ночь на вторник они вышли на стихийный народный сход и потребовали закрыть общежитие, в котором проживают более 150 гастарбайтеров. Корреспондент РИА Новости отправился на место событий и попытался разобраться в ситуации.

Тропа через лес

Наталья Е. провела в Бужаниново всю жизнь, работала на местном предприятии. В воскресенье около 17:00 она позвонила родным и сообщила, что выходит с дачи. Ее участок всего в километре от квартиры — не больше пятнадцати минут пешком, но дома пенсионерка так и не появилась.
"Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать ее, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Екатерина. — Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу".
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Обзвонили знакомых, соседей. Те присоединились к поискам. Приехал с помощниками и священник местного храма, который посещала Наталья.
"Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она", — восстанавливает ход событий Екатерина.
Свидетели сообщили полицейским, что видели двоих подозрительных гастарбайтеров возле продуктового магазина. Причем обувь одного из них была сильно испачкана глиной, которой много возле железной дороги.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевМесто убийства пенсионерки
Место убийства пенсионерки - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виктор Званцев
Место убийства пенсионерки

Комендантский час

Записи с камер видеонаблюдения посмотрели только утром, когда открылся магазин. Подключили кинологов, собаки быстро взяли след. В итоге задержали двух мигрантов — уроженцев Таджикистана, которые работали в СНТ "Приозерное" и проживали на одном из дачных участков. Им почти сразу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве.
На гастарбайтеров в поселке жалуются давно. Особенно всех беспокоит общежитие для сотрудников завода пластиковых окон. Раньше в этом двухэтажном здании располагались Дом культуры и стоматологическая клиника.
Сначала под гостиницу отдали второй этаж, затем первый. Там поселились более 150 таджиков. После чего, как утверждают местные, устроиться на завод стало невозможно: брали только мигрантов.
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"По ночам пьяные ходят по улице, хотя у них комендантский час с 23:00. Кучкуются на пятачке возле общежития, часто дерутся, пристают к нашим парням, особенно когда толпой соберутся. Стычки с ними были уже не раз. Девчонок домогаются, хамят. Недавно вообще массовая драка была: схлестнулись таджики и узбеки. Полиция из Краснозаводска приезжает сюда чуть ли не каждый день", — говорят местные.
Жители Бужаниново заявили РИА Новости, что неоднократно просили администрацию поселка и полицию решить проблему с мигрантами. Однако никаких мер власти не принимали.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевПолиция возле общежития мигрантов
Полиция возле общежития мигрантов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виктор Званцев
Полиция возле общежития мигрантов

Внеплановый выходной

После убийства и народного схода губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть гостиницу. Постояльцев развезут по другим поселкам.
"Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня", — проинформировал телеграм-канал губернатора.
Однако только этим проблему не решить. Многие мигранты работают в окрестных садовых товариществах, живут в бытовках — как и те, кого обвиняют в убийстве пенсионерки.
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Воробьев пообещал закрыть общежитие в Бужаниново после ЧП с мигрантами
У подозреваемых взяли биологические образцы, назначили судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую, психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения — учитывая тяжесть преступления, скорее всего, мигрантов отправят в СИЗО.
Не исключено, что задержания продолжатся. Как сообщила РИА Новости продавщица ларька из СНТ "Приозерное", в день убийства оба подозреваемых вместе еще с одним гастарбайтером покупали у нее пиво.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевЛарек в СНТ "Приозерное"
Ларек в СНТ Приозерное - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виктор Званцев
Ларек в СНТ "Приозерное"
"Их было не двое, а трое. Приходили дважды, уже пьяные. Сначала приобрели четыре полторашки, потом еще две. Вели себя спокойно, неагрессивно, но пытались флиртовать. Спрашивали, замужем или нет, с кем живу", — вспоминает она.
На третьего собутыльника указывает и хозяин соседнего участка. По его словам, рабочих наняли три недели назад, обычно они были загружены с утра до ночи, но воскресенье выдалось свободным: подрядчик не успел подвезти стройматериалы.
По поручению губернатора полиция сейчас проверяет все места компактного проживания мигрантов в Подмосковье, "вызывающие у людей тревогу и беспокойство".
Наталью Е. похоронят в четверг в Бужаниново. Проститься с ней придут ее дочь, внуки, друзья и знакомые - в небольшом поселке женщину знали и искренне уважали многие.
© РИА Новости / Виктор ЗванцевПалатка мигрантов
Палатка мигрантов - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Виктор Званцев
Палатка мигрантов
 
ПроисшествияУбийствоСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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