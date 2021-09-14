https://ria.ru/20210914/ubiystvo-1750020645.html

"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье

"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье - РИА Новости, 15.09.2021

"Мигранты нас достали": что известно о зверском убийстве в Подмосковье

Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-14T15:46

2021-09-14T15:46

2021-09-15T01:42

происшествия

убийство

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Следователи задержали двоих граждан Таджикистана, подозреваемых в изнасиловании и жестоком убийстве 67-летней Натальи Е. в подмосковном поселке Бужаниново. Преступление крайне возмутило местных — в ночь на вторник они вышли на стихийный народный сход и потребовали закрыть общежитие, в котором проживают более 150 гастарбайтеров. Корреспондент РИА Новости отправился на место событий и попытался разобраться в ситуации.Тропа через лесНаталья Е. провела в Бужаниново всю жизнь, работала на местном предприятии. В воскресенье около 17:00 она позвонила родным и сообщила, что выходит с дачи. Ее участок всего в километре от квартиры — не больше пятнадцати минут пешком, но дома пенсионерка так и не появилась."Около шести вечера мой старший сын попробовал дозвониться до мамы — телефон был выключен. Я вернулась с работы в восемь. Отправились искать ее, — рассказывает РИА Новости дочь погибшей Екатерина. — Думали, вдруг сердце прихватило, давление поднялось, упала и лежит где-то в овраге. Четыре раза обошли с фонарями дорогу".Обзвонили знакомых, соседей. Те присоединились к поискам. Приехал с помощниками и священник местного храма, который посещала Наталья."Одна женщина сказала, что видела, как с мамой встретились два гастарбайтера. Они вроде бы поздоровались и двинулись дальше. Там лес, железная дорога. Мы — туда. Около 11 вечера кто-то из помощников священника заметил у тропинки туфли, потом нашли пакет, а чуть дальше в кустах лежала она", — восстанавливает ход событий Екатерина.Свидетели сообщили полицейским, что видели двоих подозрительных гастарбайтеров возле продуктового магазина. Причем обувь одного из них была сильно испачкана глиной, которой много возле железной дороги.Комендантский часЗаписи с камер видеонаблюдения посмотрели только утром, когда открылся магазин. Подключили кинологов, собаки быстро взяли след. В итоге задержали двух мигрантов — уроженцев Таджикистана, которые работали в СНТ "Приозерное" и проживали на одном из дачных участков. Им почти сразу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве.На гастарбайтеров в поселке жалуются давно. Особенно всех беспокоит общежитие для сотрудников завода пластиковых окон. Раньше в этом двухэтажном здании располагались Дом культуры и стоматологическая клиника.Сначала под гостиницу отдали второй этаж, затем первый. Там поселились более 150 таджиков. После чего, как утверждают местные, устроиться на завод стало невозможно: брали только мигрантов."По ночам пьяные ходят по улице, хотя у них комендантский час с 23:00. Кучкуются на пятачке возле общежития, часто дерутся, пристают к нашим парням, особенно когда толпой соберутся. Стычки с ними были уже не раз. Девчонок домогаются, хамят. Недавно вообще массовая драка была: схлестнулись таджики и узбеки. Полиция из Краснозаводска приезжает сюда чуть ли не каждый день", — говорят местные.Жители Бужаниново заявили РИА Новости, что неоднократно просили администрацию поселка и полицию решить проблему с мигрантами. Однако никаких мер власти не принимали.Внеплановый выходнойПосле убийства и народного схода губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть гостиницу. Постояльцев развезут по другим поселкам."Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня", — проинформировал телеграм-канал губернатора.Однако только этим проблему не решить. Многие мигранты работают в окрестных садовых товариществах, живут в бытовках — как и те, кого обвиняют в убийстве пенсионерки.У подозреваемых взяли биологические образцы, назначили судебно-медицинскую, генетическую, дактилоскопическую, психолого-психиатрическую экспертизы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения — учитывая тяжесть преступления, скорее всего, мигрантов отправят в СИЗО.Не исключено, что задержания продолжатся. Как сообщила РИА Новости продавщица ларька из СНТ "Приозерное", в день убийства оба подозреваемых вместе еще с одним гастарбайтером покупали у нее пиво."Их было не двое, а трое. Приходили дважды, уже пьяные. Сначала приобрели четыре полторашки, потом еще две. Вели себя спокойно, неагрессивно, но пытались флиртовать. Спрашивали, замужем или нет, с кем живу", — вспоминает она.На третьего собутыльника указывает и хозяин соседнего участка. По его словам, рабочих наняли три недели назад, обычно они были загружены с утра до ночи, но воскресенье выдалось свободным: подрядчик не успел подвезти стройматериалы.По поручению губернатора полиция сейчас проверяет все места компактного проживания мигрантов в Подмосковье, "вызывающие у людей тревогу и беспокойство".Наталью Е. похоронят в четверг в Бужаниново. Проститься с ней придут ее дочь, внуки, друзья и знакомые - в небольшом поселке женщину знали и искренне уважали многие.

https://ria.ru/20210913/migranty-1749505029.html

https://ria.ru/20210901/draka-1748039732.html

https://ria.ru/20210914/obschezhitie-1749978088.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, убийство, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия