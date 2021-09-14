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Туризм
https://ria.ru/20210914/tigr-1749809890.html
В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра
В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра - РИА Новости, 14.09.2021
В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра
Фотографировать тигра, даже находясь в убежище, может быть опасно для жизни, да и появление животного там, где для него заранее заготовлена приманка,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T09:30
2021-09-14T11:52
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Фотографировать тигра, даже находясь в убежище, может быть опасно для жизни, да и появление животного там, где для него заранее заготовлена приманка, маловероятно, рассказал РИА Новости глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.В России активно развивается экологический туризм, в том числе на заповедных территориях. Одни из активных путешественников — фотографы, которые готовы долгое время проводить в укрытии в ожидании уникального кадра."Я не думаю, что это хорошая идея, выкладывать приманку на тигра, а потом сидеть и смотреть, как он ее будет есть. Такие опыты проводились в ряде южных стран... и заканчивались гибелью фотографов, так как со временем тигр привыкнет к подкормке, перестанет бояться людей, его поведение начнет меняться — и ничем хорошим ни для тигра, ни для человека это не закончится", — сказал Горшков.Он отметил, что есть другой опыт — проверка фотоловушек. Турист идет со специалистом, сам фотографируется — получается два снимка с одного ракурса, что-то вроде "здесь был тигр и я". В этом случае зверь и человек пересекаются только на снимке с разницей во времени."Из своего опыта могу сказать, что сделать удачный кадр тигра чрезвычайно сложно и это большая редкость. Во время моей работы в Сихотэ-Алинском заповеднике к нам приезжала зарубежная съемочная группа. Статистика была неутешительна. Операторы сидели по 400 часов, тигр вышел только к одному из них — и удалось заснять буквально 30 секунд. То есть вероятность практически равна нулю", — добавил Горшков.
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всемирный фонд дикой природы, новости - туризм, туристы, тигры, амурские тигры, туризм, россия, дмитрий горшков
09:30 14.09.2021 (обновлено: 11:52 14.09.2021)
 
В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра

WWF России: фотоохота на тигра может быть опасна для жизни

© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»Тигриное семейство устроило фотосессию на «Земле леопарда»
Тигриное семейство устроило фотосессию на «Земле леопарда»
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Фотографировать тигра, даже находясь в убежище, может быть опасно для жизни, да и появление животного там, где для него заранее заготовлена приманка, маловероятно, рассказал РИА Новости глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.
В России активно развивается экологический туризм, в том числе на заповедных территориях. Одни из активных путешественников — фотографы, которые готовы долгое время проводить в укрытии в ожидании уникального кадра.
"Я не думаю, что это хорошая идея, выкладывать приманку на тигра, а потом сидеть и смотреть, как он ее будет есть. Такие опыты проводились в ряде южных стран... и заканчивались гибелью фотографов, так как со временем тигр привыкнет к подкормке, перестанет бояться людей, его поведение начнет меняться — и ничем хорошим ни для тигра, ни для человека это не закончится", — сказал Горшков.
Он отметил, что есть другой опыт — проверка фотоловушек. Турист идет со специалистом, сам фотографируется — получается два снимка с одного ракурса, что-то вроде "здесь был тигр и я". В этом случае зверь и человек пересекаются только на снимке с разницей во времени.
"Из своего опыта могу сказать, что сделать удачный кадр тигра чрезвычайно сложно и это большая редкость. Во время моей работы в Сихотэ-Алинском заповеднике к нам приезжала зарубежная съемочная группа. Статистика была неутешительна. Операторы сидели по 400 часов, тигр вышел только к одному из них — и удалось заснять буквально 30 секунд. То есть вероятность практически равна нулю", — добавил Горшков.
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