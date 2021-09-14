https://ria.ru/20210914/tigr-1749809890.html

В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра

В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра - РИА Новости, 14.09.2021

В WWF России не оценили идею фотоохоты на тигра

Фотографировать тигра, даже находясь в убежище, может быть опасно для жизни, да и появление животного там, где для него заранее заготовлена приманка,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:30

2021-09-14T09:30

2021-09-14T11:52

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Фотографировать тигра, даже находясь в убежище, может быть опасно для жизни, да и появление животного там, где для него заранее заготовлена приманка, маловероятно, рассказал РИА Новости глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.В России активно развивается экологический туризм, в том числе на заповедных территориях. Одни из активных путешественников — фотографы, которые готовы долгое время проводить в укрытии в ожидании уникального кадра."Я не думаю, что это хорошая идея, выкладывать приманку на тигра, а потом сидеть и смотреть, как он ее будет есть. Такие опыты проводились в ряде южных стран... и заканчивались гибелью фотографов, так как со временем тигр привыкнет к подкормке, перестанет бояться людей, его поведение начнет меняться — и ничем хорошим ни для тигра, ни для человека это не закончится", — сказал Горшков.Он отметил, что есть другой опыт — проверка фотоловушек. Турист идет со специалистом, сам фотографируется — получается два снимка с одного ракурса, что-то вроде "здесь был тигр и я". В этом случае зверь и человек пересекаются только на снимке с разницей во времени."Из своего опыта могу сказать, что сделать удачный кадр тигра чрезвычайно сложно и это большая редкость. Во время моей работы в Сихотэ-Алинском заповеднике к нам приезжала зарубежная съемочная группа. Статистика была неутешительна. Операторы сидели по 400 часов, тигр вышел только к одному из них — и удалось заснять буквально 30 секунд. То есть вероятность практически равна нулю", — добавил Горшков.

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