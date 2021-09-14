https://ria.ru/20210914/telo-1750019180.html
В подмосковном лесу обнаружили тело студента
В подмосковном лесу обнаружили тело студента - РИА Новости, 14.09.2021
В подмосковном лесу обнаружили тело студента
Тело молодого человека нашли в лесу в подмосковных Химках, погибший - учащийся колледжа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:59
2021-09-14T14:59
2021-09-14T15:01
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тело молодого человека нашли в лесу в подмосковных Химках, погибший - учащийся колледжа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Днем 13 сентября в лесу рядом с рекой в городском округе в Химках неподалеку от улицы Чайковского был найден мертвым мужчина 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.Им оказался студент колледжа, проживавший с матерью.Предсмертной записки следователи не обнаружили. Информацией о возбуждении уголовного дела собеседник агентства не обладает.
https://ria.ru/20210909/telo-1749296628.html
химки
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье)
14:59 14.09.2021 (обновлено: 15:01 14.09.2021)
В подмосковном лесу обнаружили тело студента
В лесу в подмосковных Химках нашли тело учащегося колледжа