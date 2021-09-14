https://ria.ru/20210914/telo-1750019180.html

В подмосковном лесу обнаружили тело студента

В подмосковном лесу обнаружили тело студента - РИА Новости, 14.09.2021

В подмосковном лесу обнаружили тело студента

Тело молодого человека нашли в лесу в подмосковных Химках, погибший - учащийся колледжа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:59

2021-09-14T14:59

2021-09-14T15:01

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тело молодого человека нашли в лесу в подмосковных Химках, погибший - учащийся колледжа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Днем 13 сентября в лесу рядом с рекой в городском округе в Химках неподалеку от улицы Чайковского был найден мертвым мужчина 2001 года рождения", - сказал собеседник агентства.Им оказался студент колледжа, проживавший с матерью.Предсмертной записки следователи не обнаружили. Информацией о возбуждении уголовного дела собеседник агентства не обладает.

https://ria.ru/20210909/telo-1749296628.html

химки

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, химки, московская область (подмосковье)