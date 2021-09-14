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Операторам предложили давать три дня на отключение номеров заключенных
Операторам предложили давать три дня на отключение номеров заключенных - РИА Новости, 14.09.2021
Операторам предложили давать три дня на отключение номеров заключенных
Мобильные операторы в России должны будут отключить телефонные номера, используемые заключенными в СИЗО и колониях, в течение трех дней после получения... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T18:56
2021-09-14T18:56
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Мобильные операторы в России должны будут отключить телефонные номера, используемые заключенными в СИЗО и колониях, в течение трех дней после получения заявления из учреждения, соответствующий проект правительственного постановления опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.Как следует из проекта документа, постановление будет регулировать порядок взаимодействия органов ФСИН с операторами связи "по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений".Согласно проекту постановления, если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью."Оператор связи на основании поступившего от уполномоченного руководителя решения обязан прекратить оказание услуг связи по указанным в решении абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи… Прекращение услуг связи должно быть осуществлено оператором связи в установленный в решении срок, но не позднее трех суток с момента получения решения", - уточняется в документе.Срок, на который будет отключен абонент, определяет руководитель учреждения в решении, направленном оператору, поясняется в проекте постановления.
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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
18:56 14.09.2021
 
Операторам предложили давать три дня на отключение номеров заключенных

Мобильным операторам предложили давать три дня на отключение номеров заключенных

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенные в исправительной колонии
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Мобильные операторы в России должны будут отключить телефонные номера, используемые заключенными в СИЗО и колониях, в течение трех дней после получения заявления из учреждения, соответствующий проект правительственного постановления опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из проекта документа, постановление будет регулировать порядок взаимодействия органов ФСИН с операторами связи "по вопросам прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам подвижной радиотелефонной связи в случаях использования указанных абонентских номеров подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территориях следственных изоляторов и исправительных учреждений".
Согласно проекту постановления, если в СИЗО или колонии обнаружат, что заключенные незаконно пользуются мобильной связью, то руководитель должен направить соответствующему оператору уведомление о прекращении оказания услуги. Решение руководитель должен принять не позднее 24 часов с момента обнаружения незаконного пользования связью.
"Оператор связи на основании поступившего от уполномоченного руководителя решения обязан прекратить оказание услуг связи по указанным в решении абонентским номерам физическим лицам и пользователям услугами связи… Прекращение услуг связи должно быть осуществлено оператором связи в установленный в решении срок, но не позднее трех суток с момента получения решения", - уточняется в документе.
Срок, на который будет отключен абонент, определяет руководитель учреждения в решении, направленном оператору, поясняется в проекте постановления.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Россия
 
 
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