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Лидер мексиканского наркокартеля "Хуарес" получил 28 лет тюрьмы
Лидер мексиканского наркокартеля "Хуарес" получил 28 лет тюрьмы - РИА Новости, 14.09.2021
Лидер мексиканского наркокартеля "Хуарес" получил 28 лет тюрьмы
Лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей "Хуарес" Висенте Каррильо Фуэнтеса приговорили к 28 годам тюрьмы, сообщила генпрокуратура страны. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T23:34
2021-09-14T23:34
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сен – РИА Новости. Лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей "Хуарес" Висенте Каррильо Фуэнтеса приговорили к 28 годам тюрьмы, сообщила генпрокуратура страны.Фуэнтес, стоявший у истоков усиления наркомафии в Мексике в 90-х годах прошлого века, был задержан федеральной полицией в мексиканском городе Торреон в 2014 году. Фуэнтес по прозвищу "Эль Висерой" был одним из основателей картеля "Хуарес". Власти США предлагали за информацию о его местонахождении 5 миллионов долларов. Еще 30 миллионов песо (2,3 миллиона долларов) за поимку преступника предлагали мексиканские власти. Картель "Хуарес" в конце прошлого века превратился в одного из основных поставщиков наркотиков в Соединенные Штаты."Генеральной прокуратуре… удалось добиться тюремного заключения на срок 28 лет в отношении Висенте "С" за организованную преступность с целью совершения преступлений, вредящих здоровью, а также за организованную преступность с целью совершения операций с ресурсами незаконного происхождения и оружием", - говорится в заявлении.В июне 2015 года в отношении Фуэнтеса было вынесено судебное решение о тюремном заключении за организованную преступность. Однако позднее, в 2016 году, после жалоб со стороны преступника было решено возобновить процесс. В апреле 2017 года Фуэнтес был снова приговорен к заключению."После других судебных процессов, на которые имел право осужденный, судья приговорил Висенте "С" по вышеупомянутым преступлениям к 28 годам тюрьмы", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20210626/meksika-1738700502.html
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в мире, сша, торреон, мексика
23:34 14.09.2021
 
Лидер мексиканского наркокартеля "Хуарес" получил 28 лет тюрьмы

Лидер мексиканского наркокартеля "Хуарес" Фуэнтеса получил 28 лет тюрьмы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сен – РИА Новости. Лидера одного из крупнейших мексиканских наркокартелей "Хуарес" Висенте Каррильо Фуэнтеса приговорили к 28 годам тюрьмы, сообщила генпрокуратура страны.
Фуэнтес, стоявший у истоков усиления наркомафии в Мексике в 90-х годах прошлого века, был задержан федеральной полицией в мексиканском городе Торреон в 2014 году. Фуэнтес по прозвищу "Эль Висерой" был одним из основателей картеля "Хуарес". Власти США предлагали за информацию о его местонахождении 5 миллионов долларов. Еще 30 миллионов песо (2,3 миллиона долларов) за поимку преступника предлагали мексиканские власти. Картель "Хуарес" в конце прошлого века превратился в одного из основных поставщиков наркотиков в Соединенные Штаты.
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"Генеральной прокуратуре… удалось добиться тюремного заключения на срок 28 лет в отношении Висенте "С" за организованную преступность с целью совершения преступлений, вредящих здоровью, а также за организованную преступность с целью совершения операций с ресурсами незаконного происхождения и оружием", - говорится в заявлении.
В июне 2015 года в отношении Фуэнтеса было вынесено судебное решение о тюремном заключении за организованную преступность. Однако позднее, в 2016 году, после жалоб со стороны преступника было решено возобновить процесс. В апреле 2017 года Фуэнтес был снова приговорен к заключению.
"После других судебных процессов, на которые имел право осужденный, судья приговорил Висенте "С" по вышеупомянутым преступлениям к 28 годам тюрьмы", - отмечает прокуратура.
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