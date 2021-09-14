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Экс-полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда
Экс-полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда - РИА Новости, 14.09.2021
Экс-полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда
Бывший американский полицейский Дерек Шовин, приговоренный к двадцати двум годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T23:10
2021-09-14T23:10
в мире
сша
миннеаполис
джордж флойд
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, приговоренный к двадцати двум годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его бывших коллег не признали вины ходе рассмотрения дела в Федеральном суде.Экс-полицейские Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао, участвовавшие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав. Конкретные статьи обвинения при этом разнятся: Шовин обвиняется в неправомерном захвате и неоправданном применении чрезмерной силы. Двух других обвиняют в том, что они не помешали коллеге, а всех четверых - в том, что не оказали Флойду надлежащей медицинской помощи.Все четверо бывших полицейских выступили на заседании по видеосвязи. В соответствии с правилами, ведущий процесс судья спросил фигурантов дела, признают ли они вину, на что получил отрицательные ответы. На заседании также были рассмотрены ряд различных технических вопросов, в том числе прошение о проведении отдельных процессов над подзащитными. Адвокаты троих экс-полицейских опасаются, что совместный с Шовином процесс может негативно сказаться на решении по делу их подзащитных.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.
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в мире, сша, миннеаполис, джордж флойд
23:10 14.09.2021
 
Экс-полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

В США в суде экс-полицейский Шовин не признал вину в смерти Флойда

© AP PhotoЭкс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда
Экс-полицейский Дерек Шовин на слушаниях в суде по делу о смерти Джорджа Флойда - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© AP Photo
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, приговоренный к двадцати двум годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его бывших коллег не признали вины ходе рассмотрения дела в Федеральном суде.
Экс-полицейские Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао, участвовавшие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав. Конкретные статьи обвинения при этом разнятся: Шовин обвиняется в неправомерном захвате и неоправданном применении чрезмерной силы. Двух других обвиняют в том, что они не помешали коллеге, а всех четверых - в том, что не оказали Флойду надлежащей медицинской помощи.
Все четверо бывших полицейских выступили на заседании по видеосвязи. В соответствии с правилами, ведущий процесс судья спросил фигурантов дела, признают ли они вину, на что получил отрицательные ответы. На заседании также были рассмотрены ряд различных технических вопросов, в том числе прошение о проведении отдельных процессов над подзащитными. Адвокаты троих экс-полицейских опасаются, что совместный с Шовином процесс может негативно сказаться на решении по делу их подзащитных.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.
Бывший офицер полиции Дерек Шовин во время заседания суда в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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В миреСШАМиннеаполисДжордж Флойд
 
 
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