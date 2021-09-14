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Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей
Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей
Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:02
2021-09-14T14:21
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.На мессенджер составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). По аналогичной статье привлекаются Facebook и Twitter – их сегодня оштрафовали соответственно на 21 миллион и 5 миллионов рублей.Сумма штрафов, назначенных Facebook с начала года за неудаление информации, превысила 80 миллионов рублей, Twitter выписаны штрафы на 45 миллионов. Еще у компаний есть штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей.Telegram суды оштрафовали на 35 миллионов рублей.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
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москва, telegram, технологии, россия
14:02 14.09.2021 (обновлено: 14:21 14.09.2021)
 
Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на девять миллионов рублей за отказ удалить данные

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.
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На мессенджер составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). По аналогичной статье привлекаются Facebook и Twitter – их сегодня оштрафовали соответственно на 21 миллион и 5 миллионов рублей.
Сумма штрафов, назначенных Facebook с начала года за неудаление информации, превысила 80 миллионов рублей, Twitter выписаны штрафы на 45 миллионов. Еще у компаний есть штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей.
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Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.
 
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