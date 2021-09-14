https://ria.ru/20210914/sud-1750009340.html

Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей - РИА Новости, 14.09.2021

Суд в Москве оштрафовал Telegram на девять миллионов рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:02

2021-09-14T14:02

2021-09-14T14:21

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы."Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 миллионов рублей", - сказали в пресс-службе.На мессенджер составлены протоколы по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации). По аналогичной статье привлекаются Facebook и Twitter – их сегодня оштрафовали соответственно на 21 миллион и 5 миллионов рублей.Сумма штрафов, назначенных Facebook с начала года за неудаление информации, превысила 80 миллионов рублей, Twitter выписаны штрафы на 45 миллионов. Еще у компаний есть штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей.Telegram суды оштрафовали на 35 миллионов рублей.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://ria.ru/20210819/shtraf-1746376169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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москва, telegram, технологии, россия