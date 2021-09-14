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В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.09.2021
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"
Два американских сенатора-республиканца грозят задержкой утверждений кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США, если администрация Джо Байдена не... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:33
2021-09-14T14:46
экономика
германия
джо байден
газпром
министерство финансов сша
балтийское море
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Два американских сенатора-республиканца грозят задержкой утверждений кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США, если администрация Джо Байдена не введет санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG, говорится в их письме, отправленном в два комитета верхней палаты американского парламента.В письме сенаторов Теда Круза и Пэта Туми отмечается, что они обязуются голосовать против утверждений кандидатов на посты в госдеп и минфин до тех пор, пока не будут введены санкции против Nord Stream 2 AG. Сенаторы отметили, что в случае введения санкций они снимут свои возражения."Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов", - заявили Круз и Туми.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" на своем официальном канале в Telegram сообщил в пятницу утром на прошлой неделе, что строительство трубопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
https://ria.ru/20210913/evropa-1749809613.html
https://ria.ru/20210912/sp2-1749723651.html
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экономика, германия, джо байден, газпром, министерство финансов сша, балтийское море, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), россия
14:33 14.09.2021 (обновлено: 14:46 14.09.2021)
 
В США сенаторы выдвинули ультиматум из-за "Северного потока — 2"

В США сенаторы грозят срывом госназначений из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Два американских сенатора-республиканца грозят задержкой утверждений кандидатов в госдепартамент и министерство финансов США, если администрация Джо Байдена не введет санкции против оператора газопровода "Северный поток — 2" компании Nord Stream 2 AG, говорится в их письме, отправленном в два комитета верхней палаты американского парламента.
В письме сенаторов Теда Круза и Пэта Туми отмечается, что они обязуются голосовать против утверждений кандидатов на посты в госдеп и минфин до тех пор, пока не будут введены санкции против Nord Stream 2 AG. Сенаторы отметили, что в случае введения санкций они снимут свои возражения.
Газопровод Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 09:52
Британцы призвали "снять шляпу" перед Путиным за "Северный поток — 2"
"Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов", - заявили Круз и Туми.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
12 сентября, 09:12
В США раскрыли план действий против "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" на своем официальном канале в Telegram сообщил в пятницу утром на прошлой неделе, что строительство трубопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что "Газпром" может поставить первый газ по "Северному потоку 2" на европейский рынок уже в этом отопительном сезоне, и до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.
 
ЭкономикаГерманияДжо БайденГазпромМинистерство финансов СШАБалтийское мореСеверный поток — 2Тед Круз (сенатор от штата Техас)Россия
 
 
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