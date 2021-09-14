https://ria.ru/20210914/sprut-1749938181.html

Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность

Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность - РИА Новости, 14.09.2021

Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность

Модернизированную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:43

2021-09-14T03:43

2021-09-14T03:43

безопасность

армия

москва

ростех

ми-26

ан-124

высокоточные комплексы

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Модернизированную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили РИА Новости в "Ростехе".Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод (в составе Курганмашзавода входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования."Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного "Спрута". Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета", - сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев.Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки "Спрута" на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он.Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.

https://ria.ru/20210910/tank-1749457131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, армия, москва, ростех, ми-26, ан-124, высокоточные комплексы