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Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность - РИА Новости, 14.09.2021
Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность
Модернизированную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T03:43
2021-09-14T03:43
безопасность
армия
москва
ростех
ми-26
ан-124
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Модернизированную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили РИА Новости в "Ростехе".Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод (в составе Курганмашзавода входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования."Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного "Спрута". Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета", - сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев.Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки "Спрута" на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он.Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.
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безопасность, армия, москва, ростех, ми-26, ан-124, высокоточные комплексы
03:43 14.09.2021
 
Легкий танк "Спрут" сбросили с вышки для проверки на прочность

"Ростех": легкий танк "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки на прочность

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтрельба из самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1"
Стрельба из самоходной противотанковой пушки Спрут-СДМ1 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Модернизированную самоходную противотанковую пушку "Спрут-СДМ1" сбросили с вышки для проверки способности машины выдерживать перегрузку при парашютном десантировании, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"В рамках испытаний на сброс проверены возможности машины при десантировании с парашютом. Мы создали максимальные перегрузки, "Спрут" успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Десантирование осуществлялось со специальной вышки, следующий шаг – сброс машины с самолета", - рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Как пояснил разработчик машины – Волгоградский тракторный завод (в составе Курганмашзавода входит в "Высокоточные комплексы" "Ростеха") – в рамках копровых испытаний военную технику сбрасывают со специальной вышки для имитации десантирования.
"Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного "Спрута". Когда она будет готова, мы проведем реальные сбросы машины с самолета", - сообщил РИА Новости заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев.
Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки "Спрута" на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26, сообщил он.
Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" на гусеничном шасси разработана и создана ПАО "Курганмашзавод". "Спрут" вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе в 70 километров в час, на плаву – до 9 километров в час. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.
Единственный в мире легкий плавающий танк Спрут-СДМ1 во время испытаний в акватории Черного моря. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 08:45Новое оружие России
Разработчик рассказал об испытаниях легкого танка "Спрут"
 
БезопасностьАрмияМоскваРостехМи-26Ан-124Высокоточные комплексы
 
 
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