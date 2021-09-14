https://ria.ru/20210914/sochi-1750010962.html

В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок

В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок - РИА Новости, 14.09.2021

В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок

На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T15:18

2021-09-14T15:18

2021-09-14T15:18

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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета Алексей Копайгородский.Он добавил, что в настоящее время туристическая загрузка в городе составляет 70 процентов. В августе 2021 года наблюдался небольшой отток гостей, связанный с началом обучения детей. Однако это, по его мнению, не сильно повлияло на число отдыхающих в сентябре. Туристы не мешают проводить активную подготовку к зимнему сезону.

https://ria.ru/20210914/yoga-1749535416.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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