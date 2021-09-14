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Туризм
https://ria.ru/20210914/sochi-1750010962.html
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок - РИА Новости, 14.09.2021
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок
На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:18
2021-09-14T15:18
туризм
сочи
новости - туризм
туризм
алексей копайгородский
туристы
отдых на море
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета Алексей Копайгородский.Он добавил, что в настоящее время туристическая загрузка в городе составляет 70 процентов. В августе 2021 года наблюдался небольшой отток гостей, связанный с началом обучения детей. Однако это, по его мнению, не сильно повлияло на число отдыхающих в сентябре. Туристы не мешают проводить активную подготовку к зимнему сезону.
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сочи, новости - туризм, туризм, алексей копайгородский, туристы, отдых на море
15:18 14.09.2021
 
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок

Городские службы в общественных местах поменяют оборудование с летнего на зимнее

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Туристы фотографируются на фоне арт-объекта на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета Алексей Копайгородский.
Он добавил, что в настоящее время туристическая загрузка в городе составляет 70 процентов. В августе 2021 года наблюдался небольшой отток гостей, связанный с началом обучения детей.
Однако это, по его мнению, не сильно повлияло на число отдыхающих в сентябре. Туристы не мешают проводить активную подготовку к зимнему сезону.
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ТуризмСочиНовости - ТуризмТуризмАлексей Копайгородскийтуристыотдых на море
 
 
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