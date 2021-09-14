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В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок - РИА Новости, 14.09.2021
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок
На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T15:18
2021-09-14T15:18
2021-09-14T15:18
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алексей копайгородский
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета Алексей Копайгородский.Он добавил, что в настоящее время туристическая загрузка в городе составляет 70 процентов. В августе 2021 года наблюдался небольшой отток гостей, связанный с началом обучения детей. Однако это, по его мнению, не сильно повлияло на число отдыхающих в сентябре. Туристы не мешают проводить активную подготовку к зимнему сезону.
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сочи, новости - туризм, туризм, алексей копайгородский, туристы, отдых на море
В Сочи откроются 25 зимних пляжей с фотозонами и местами для тренировок
Городские службы в общественных местах поменяют оборудование с летнего на зимнее
СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. На территории Сочи зимой будут работать не менее 25 пляжей, их оборудуют мягкими креслами, фотозонами, местами для тренировок, сообщил мэр муниципалитета Алексей Копайгородский.
Он добавил, что в настоящее время туристическая загрузка в городе составляет 70 процентов. В августе 2021 года наблюдался небольшой отток гостей, связанный с началом обучения детей.
Однако это, по его мнению, не сильно повлияло на число отдыхающих в сентябре. Туристы не мешают проводить активную подготовку к зимнему сезону.