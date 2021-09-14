https://ria.ru/20210914/sochi-1749995577.html

В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года

В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года - РИА Новости, 14.09.2021

В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года

С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T14:32

2021-09-14T14:32

2021-09-14T14:32

туризм

сочи

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

туризм

алексей копайгородский

туристы

отдых на море

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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.По мнению главы муниципалитета, как только в Сочи были соблюдены все правила Роспотребнадзора в мае 2021 года, число гостей увеличилось. Обсуждая туристическую нагрузку курорта, мэр отметил сочинский аэропорт, который в августе 2021 года принял восьмимиллионного пассажира, и железнодорожный вокзал, через который прошли около шести миллионов прибывающих.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, алексей копайгородский, туристы, отдых на море, отдых в россии 2021 летом