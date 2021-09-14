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Туризм
https://ria.ru/20210914/sochi-1749995577.html
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года - РИА Новости, 14.09.2021
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года
С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:32
2021-09-14T14:32
туризм
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туризм
алексей копайгородский
туристы
отдых на море
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.По мнению главы муниципалитета, как только в Сочи были соблюдены все правила Роспотребнадзора в мае 2021 года, число гостей увеличилось. Обсуждая туристическую нагрузку курорта, мэр отметил сочинский аэропорт, который в августе 2021 года принял восьмимиллионного пассажира, и железнодорожный вокзал, через который прошли около шести миллионов прибывающих.
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сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, алексей копайгородский, туристы, отдых на море, отдых в россии 2021 летом
14:32 14.09.2021
 
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года

Мэр сообщил, что город посетили 5,5 миллиона путешественников

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
По мнению главы муниципалитета, как только в Сочи были соблюдены все правила Роспотребнадзора в мае 2021 года, число гостей увеличилось.
Обсуждая туристическую нагрузку курорта, мэр отметил сочинский аэропорт, который в августе 2021 года принял восьмимиллионного пассажира, и железнодорожный вокзал, через который прошли около шести миллионов прибывающих.
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ТуризмСочиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмТуризмАлексей Копайгородскийтуристыотдых на мореотдых в России 2021 летом
 
 
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