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В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года - РИА Новости, 14.09.2021
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года
С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T14:32
2021-09-14T14:32
2021-09-14T14:32
туризм
сочи
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
туризм
алексей копайгородский
туристы
отдых на море
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. С начала 2021 года в Сочи побывало 5,5 миллиона туристов, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.По мнению главы муниципалитета, как только в Сочи были соблюдены все правила Роспотребнадзора в мае 2021 года, число гостей увеличилось. Обсуждая туристическую нагрузку курорта, мэр отметил сочинский аэропорт, который в августе 2021 года принял восьмимиллионного пассажира, и железнодорожный вокзал, через который прошли около шести миллионов прибывающих.
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сочи, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туризм, алексей копайгородский, туристы, отдых на море, отдых в россии 2021 летом
В Сочи подсчитали число туристов, отдохнувших на курорте с начала года
Мэр сообщил, что город посетили 5,5 миллиона путешественников