Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210914/snayper-1750067808.html
СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом
СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом - РИА Новости, 14.09.2021
СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом
Служивший с британскими спецназовцами снайпер афганской армии был застрелен талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), сообщает газета... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T19:10
2021-09-14T19:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
великобритания
кабул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670343_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_d79155a349af4c934a27b78b586f1dcb.jpg
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости. Служивший с британскими спецназовцами снайпер афганской армии был застрелен талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), сообщает газета Times со ссылкой на бывшего полковника британской армии.По данным газеты, 28-летний снайпер, чье подразделение было одним из самых эффективных в афганских вооруженных силах, некоторое время скрывался в Кабуле, но в понедельник боевики нашли его и убили."Было вполне предсказуемо, что подобное произойдет со всеми, кого оставили (в Афганистане - ред.)... Он скрывался... но они (талибы – ред.) его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", - заявил Times бывший британский военный Эш Александр-Купер. По его данным, новые власти, возможно, рассматривали снайпера как одного из коллаборационистов. В этом контексте, отметил британский экс-полковник, заявление талибов об амнистии для всех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".По словам бывшего переводчика Рафи Хоттака, проживающего на данный момент в Соединенном Королевстве, снайпер числился в списке 700 афганцев, желавших эвакуироваться в Великобританию, однако ни на один улетавший борт он не попал.Ранее спикер талибов Забиулла Муджахид заверил афганцев, которые сотрудничали с оккупационными войсками, что им дарована амнистия, и призвал их остаться в стране.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210913/afganistan-1749930123.html
https://ria.ru/20210914/blinken-1750056933.html
афганистан
великобритания
кабул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670343_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_cb93cc3cc6817f25f82a31c8d438df0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, афганистан, великобритания, кабул
19:10 14.09.2021 (обновлено: 19:26 14.09.2021)
 
СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом

Times: талибы нашли и убили снайпера афганской армии, служившего с британским спецназом

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости. Служивший с британскими спецназовцами снайпер афганской армии был застрелен талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), сообщает газета Times со ссылкой на бывшего полковника британской армии.
По данным газеты, 28-летний снайпер, чье подразделение было одним из самых эффективных в афганских вооруженных силах, некоторое время скрывался в Кабуле, но в понедельник боевики нашли его и убили.
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 22:53Захват власти в Афганистане талибами
Бывший афганский переводчик рассказал о похищении талибами
"Было вполне предсказуемо, что подобное произойдет со всеми, кого оставили (в Афганистане - ред.)... Он скрывался... но они (талибы – ред.) его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", - заявил Times бывший британский военный Эш Александр-Купер. По его данным, новые власти, возможно, рассматривали снайпера как одного из коллаборационистов. В этом контексте, отметил британский экс-полковник, заявление талибов об амнистии для всех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".
По словам бывшего переводчика Рафи Хоттака, проживающего на данный момент в Соединенном Королевстве, снайпер числился в списке 700 афганцев, желавших эвакуироваться в Великобританию, однако ни на один улетавший борт он не попал.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 18:05Захват власти в Афганистане талибами
Блинкен объяснил неудачи США в Афганистане
Ранее спикер талибов Забиулла Муджахид заверил афганцев, которые сотрудничали с оккупационными войсками, что им дарована амнистия, и призвал их остаться в стране.
Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанВеликобританияКабул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния