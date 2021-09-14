https://ria.ru/20210914/snayper-1750067808.html

СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом

СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом - РИА Новости, 14.09.2021

СМИ: талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом

Служивший с британскими спецназовцами снайпер афганской армии был застрелен талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), сообщает газета... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:10

2021-09-14T19:10

2021-09-14T19:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

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ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости. Служивший с британскими спецназовцами снайпер афганской армии был застрелен талибами (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое), сообщает газета Times со ссылкой на бывшего полковника британской армии.По данным газеты, 28-летний снайпер, чье подразделение было одним из самых эффективных в афганских вооруженных силах, некоторое время скрывался в Кабуле, но в понедельник боевики нашли его и убили."Было вполне предсказуемо, что подобное произойдет со всеми, кого оставили (в Афганистане - ред.)... Он скрывался... но они (талибы – ред.) его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", - заявил Times бывший британский военный Эш Александр-Купер. По его данным, новые власти, возможно, рассматривали снайпера как одного из коллаборационистов. В этом контексте, отметил британский экс-полковник, заявление талибов об амнистии для всех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".По словам бывшего переводчика Рафи Хоттака, проживающего на данный момент в Соединенном Королевстве, снайпер числился в списке 700 афганцев, желавших эвакуироваться в Великобританию, однако ни на один улетавший борт он не попал.Ранее спикер талибов Забиулла Муджахид заверил афганцев, которые сотрудничали с оккупационными войсками, что им дарована амнистия, и призвал их остаться в стране.Талибы в начале августа активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749930123.html

https://ria.ru/20210914/blinken-1750056933.html

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великобритания

кабул

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в мире, талибан, афганистан, великобритания, кабул