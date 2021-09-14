https://ria.ru/20210914/shtraf-1750073734.html

Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей

Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.09.2021

Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:05

2021-09-14T20:05

2021-09-14T20:05

экономика

нидерланды

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

booking.com

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151896/21/1518962177_0:267:1501:1111_1920x0_80_0_0_1c453c05151bce7454932f0aa953d2da.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление Booking.com об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению оно пока не принято.ФАС РФ 26 августа сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. ФАС в декабре 2020 года завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Дело было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".Тогда ведомство установило, что Booking.com злоупотребила доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов, так как навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.Как отмечала ФАС, "для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com". Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. Оно выдало компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.Booking.com оспорила решение и предписание в суде, но арбитражный суд Москвы 30 августа признал акты ФАС законными.В компании Booking.com ранее заявляли, что "индустрия туризма – это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера". По подсчетам компании, европейские отели, например, "используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%".

https://ria.ru/20210129/turizm-1595058810.html

https://ria.ru/20210913/fas-1749891328.html

нидерланды

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нидерланды, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, россия