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Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей
Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.09.2021
Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:05
2021-09-14T20:05
экономика
нидерланды
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
booking.com
россия
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление Booking.com об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению оно пока не принято.ФАС РФ 26 августа сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. ФАС в декабре 2020 года завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Дело было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".Тогда ведомство установило, что Booking.com злоупотребила доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов, так как навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.Как отмечала ФАС, "для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com". Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. Оно выдало компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.Booking.com оспорила решение и предписание в суде, но арбитражный суд Москвы 30 августа признал акты ФАС законными.В компании Booking.com ранее заявляли, что "индустрия туризма – это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера". По подсчетам компании, европейские отели, например, "используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%".
https://ria.ru/20210129/turizm-1595058810.html
https://ria.ru/20210913/fas-1749891328.html
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экономика, нидерланды, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, россия
20:05 14.09.2021
 
Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей

Голландская Booking.com оспорила в суде штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 миллиарда рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление Booking.com об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности поступило в суд 13 сентября, к рассмотрению оно пока не принято.
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 01:53Туризм
Ростуризм выступил против запрета на деятельность Booking.com в России
ФАС РФ 26 августа сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. ФАС в декабре 2020 года завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении компании. Дело было возбуждено на основании обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
Тогда ведомство установило, что Booking.com злоупотребила доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов, так как навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Как отмечала ФАС, "для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com". Ведомство установило, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. Оно выдало компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.
Booking.com оспорила решение и предписание в суде, но арбитражный суд Москвы 30 августа признал акты ФАС законными.
В компании Booking.com ранее заявляли, что "индустрия туризма – это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера". По подсчетам компании, европейские отели, например, "используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%".
Логотип TELE2 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 17:05
ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы
 
ЭкономикаНидерландыМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Booking.comРоссия
 
 
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