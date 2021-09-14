https://ria.ru/20210914/shkola-1749962385.html

Прокуратура проверит самарскую школу из-за пауков в супе

Прокуратура проверит самарскую школу из-за пауков в супе - РИА Новости, 14.09.2021

Прокуратура проверит самарскую школу из-за пауков в супе

Прокуратура проводит проверку после публикаций о том, что учащиеся самарской школы находили в супе пауков, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T10:49

2021-09-14T10:49

2021-09-14T10:49

происшествия

самара

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 14 сен – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после публикаций о том, что учащиеся самарской школы находили в супе пауков, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.Ранее жительница Самары написала в Twitter, что учащиеся четвертого класса школы №116 несколько раз доставали из супа пауков."По информации, распространенной в сети интернет о ненадлежащем качестве питания в МБОУ "Школа 116", прокуратурой Железнодорожного района г. Самары проводится проверка", - говорится в сообщении.Уточняется, что к проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, по ее итогам надзорное ведомство оценит действия должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении.Проверку в школе также проведет городской департамент образования. "Вопрос организации и качества питания обучающихся в школе 116 взят на контроль. Руководитель комбината школьного питания поставлен в известность о данной ситуации. С директора школы запрошена объяснительная записка", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210906/pitanie-1748811750.html

https://ria.ru/20210825/putin-1747192818.html

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самара, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)