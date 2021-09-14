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Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам - РИА Новости, 14.09.2021
Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
Стандартный срок исковой давности, то есть срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика, составляет три года, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T03:15
2021-09-14T03:15
2021-09-14T03:15
общество
долг
кредит
рудн
банки
россия
оксана карпенко
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стандартный срок исковой давности, то есть срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика, составляет три года, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Немаловажным является и то, что исковая давность по долгам может быть рассчитана не по всему кредиту, а по отдельным его частям, ввиду того, что кредит может погашаться не единым платежом, а путем внесения периодических взносов. Поэтому срок давности будет вычисляться по каждому периодическому платежу, отметила эксперт.Также возможны ситуации, когда течение срока исковой давности прерывается на срок до шести месяцев.
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общество, долг, кредит, рудн, банки, россия, оксана карпенко
Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам
Эксперт Карпенко: кредитор может взыскать задолженность с заемщика в течение трех лет