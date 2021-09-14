https://ria.ru/20210914/sgoranie-1749934597.html

Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам

Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам - РИА Новости, 14.09.2021

Эксперт рассказала, через сколько времени "сгорает" ваш долг банкам

Стандартный срок исковой давности, то есть срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика, составляет три года, рассказала агентству "Прайм" РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:15

2021-09-14T03:15

2021-09-14T03:15

общество

долг

кредит

рудн

банки

россия

оксана карпенко

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Стандартный срок исковой давности, то есть срок, когда кредитор имеет право взыскать задолженность с заемщика, составляет три года, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.Немаловажным является и то, что исковая давность по долгам может быть рассчитана не по всему кредиту, а по отдельным его частям, ввиду того, что кредит может погашаться не единым платежом, а путем внесения периодических взносов. Поэтому срок давности будет вычисляться по каждому периодическому платежу, отметила эксперт.Также возможны ситуации, когда течение срока исковой давности прерывается на срок до шести месяцев.

https://ria.ru/20210831/ipoteka-1747919798.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, долг, кредит, рудн, банки, россия, оксана карпенко