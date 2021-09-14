https://ria.ru/20210914/sekret-1749985693.html
В России создали армейский автомобиль "с секретом"
В России создали армейский автомобиль "с секретом" - РИА Новости, 14.09.2021
В России создали армейский автомобиль "с секретом"
В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета". РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:18
2021-09-14T12:18
2021-09-14T13:27
безопасность
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/130531/43/1305314331_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_e89a50292845905dbc81d690faabadce.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета".Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума "Армия-2021".Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тысячи килограммов развивает максимальную скорость до 90 километров в час. Запас хода составляет одну тысячу километров.Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов.Он обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров.Как отмечает издание, двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики.Автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину.
https://ria.ru/20210904/voennye-1748719946.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/130531/43/1305314331_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_90f21b8f7fe5dcf118eed538763ad34e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, форум "армия — 2021"
12:18 14.09.2021 (обновлено: 13:27 14.09.2021)
В России создали армейский автомобиль "с секретом"
"Российская газета" опубликовала фото армейского грузовика "Витязь-2" с секретным модулем
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета"
.
Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума "Армия-2021".
Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тысячи килограммов развивает максимальную скорость до 90 километров в час. Запас хода составляет одну тысячу километров.
Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов.
Он обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров.
Как отмечает издание, двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики.
Автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину.