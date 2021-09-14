https://ria.ru/20210914/sekret-1749985693.html

В России создали армейский автомобиль "с секретом"

В России создали армейский автомобиль "с секретом" - РИА Новости, 14.09.2021

В России создали армейский автомобиль "с секретом"

В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета". РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:18

2021-09-14T12:18

2021-09-14T13:27

безопасность

форум "армия — 2021"

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета".Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума "Армия-2021".Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тысячи килограммов развивает максимальную скорость до 90 километров в час. Запас хода составляет одну тысячу километров.Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов.Он обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров.Как отмечает издание, двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики.Автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину.

https://ria.ru/20210904/voennye-1748719946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, форум "армия — 2021"