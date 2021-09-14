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В России создали армейский автомобиль "с секретом"
В России создали армейский автомобиль "с секретом" - РИА Новости, 14.09.2021
В России создали армейский автомобиль "с секретом"
В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета". РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:18
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безопасность
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета".Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума "Армия-2021".Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тысячи килограммов развивает максимальную скорость до 90 километров в час. Запас хода составляет одну тысячу километров.Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов.Он обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров.Как отмечает издание, двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики.Автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину.
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безопасность, форум "армия — 2021"
12:18 14.09.2021 (обновлено: 13:27 14.09.2021)
 
В России создали армейский автомобиль "с секретом"

"Российская газета" опубликовала фото армейского грузовика "Витязь-2" с секретным модулем

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузовики "Урал-ВВ"
Грузовики Урал-ВВ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Сети появилось фото армейского автомобиля "Витязь-2", который имеет скрытый бронированный модуль для перевозки военных. Снимок публикует "Российская газета".
Вездеход с колесной формулой 6x6 впервые представили в рамках форума "Армия-2021".
Мощность двигателя составляет 285 лошадиных сил. Машина оснащена механической девятиступенчатой коробкой передач, а также двумя топливными баками емкостью по 210 литров. Автомобиль весом в 18,5 тысячи килограммов развивает максимальную скорость до 90 километров в час. Запас хода составляет одну тысячу километров.
Главная особенность вездехода заключается в бронированном модуле, расположенном за тентом бортовой платформы и предназначенном для транспортировки 16 военнослужащих или трех тонн грузов.
Он обладает классом защиты Бр4 и может выдерживать обстрел пулями патронов калибра 5,45 на 39 миллиметров и 7,62 на 39 миллиметров на расстоянии от десяти метров.
Как отмечает издание, двухместная бронированная кабина с классом защиты Бр5 имеет еще более надежные характеристики.
Автомобиль способен выдержать подрыв двух килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте под передним колесом, тогда как его капотная компоновка повышает шансы экипажа выжить в случае наезда на мину.
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