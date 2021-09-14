https://ria.ru/20210914/sboy-1750071226.html

В работе Instagram произошел глобальный сбой

В работе Instagram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 14.09.2021

В работе Instagram произошел глобальный сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:44

2021-09-14T19:44

2021-09-14T19:44

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Сбой в работе соцсети произошел примерно в 19.14 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США, а также Германии, Канады, Великобритании, Нидерландов и Италии.По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на проблемы с работой приложения (52%), а также веб-сайтом (24%) и авторизацией (24%).Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20210914/podrostki-1750048496.html

сша

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в мире, технологии, сша, италия, нидерланды, канада, германия, великобритания, facebook