https://ria.ru/20210914/sanktsii-1749942193.html

Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими"

Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими" - РИА Новости, 14.09.2021

Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими"

Санкции против сирийского народа можно классифицировать как античеловеческие, антигосударственные и нелегитимные, заявил глава Сирии Башар Асад на встрече с... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T07:18

2021-09-14T07:18

2021-09-14T07:35

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Санкции против сирийского народа можно классифицировать как античеловеческие, антигосударственные и нелегитимные, заявил глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Встреча прошла в Кремле.По словам Асада, политические процессы, которые проводило руководство САР, "примерно уже как три года остановились"."У этого есть, конечно, определённые причины. Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем", - отметил Асад.Тем не менее, по его словам, различные процессы и действия, мероприятия, которые выполняются Сирийской Арабской Республикой, будь это налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, руководство страны выполняет их "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".

https://ria.ru/20210914/putin-1749941932.html

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в мире, сирия, москва, владимир путин, башар асад, россия