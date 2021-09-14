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Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими"
Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими" - РИА Новости, 14.09.2021
Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими"
Санкции против сирийского народа можно классифицировать как античеловеческие, антигосударственные и нелегитимные, заявил глава Сирии Башар Асад на встрече с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T07:18
2021-09-14T07:35
в мире
сирия
москва
владимир путин
башар асад
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Санкции против сирийского народа можно классифицировать как античеловеческие, антигосударственные и нелегитимные, заявил глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Встреча прошла в Кремле.По словам Асада, политические процессы, которые проводило руководство САР, "примерно уже как три года остановились"."У этого есть, конечно, определённые причины. Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем", - отметил Асад.Тем не менее, по его словам, различные процессы и действия, мероприятия, которые выполняются Сирийской Арабской Республикой, будь это налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, руководство страны выполняет их "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".
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в мире, сирия, москва, владимир путин, башар асад, россия
07:18 14.09.2021 (обновлено: 07:35 14.09.2021)
 
Асад назвал санкции против Сирии "нечеловеческими"

Асад на встрече с Путиным назвал санкции против Сирии "нечеловеческими и нелегитимными"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Санкции против сирийского народа можно классифицировать как античеловеческие, антигосударственные и нелегитимные, заявил глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча прошла в Кремле.
"Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но, тем не менее, это имеет место", - сказал президент Сирии.
По словам Асада, политические процессы, которые проводило руководство САР, "примерно уже как три года остановились".
"У этого есть, конечно, определённые причины. Есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать всё возможное для решения этих актуальных проблем", - отметил Асад.
Тем не менее, по его словам, различные процессы и действия, мероприятия, которые выполняются Сирийской Арабской Республикой, будь это налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, руководство страны выполняет их "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
Вчера, 07:16
Путин поздравил Асада с хорошим результатом на президентских выборах
 
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