https://ria.ru/20210914/samoubiystvo-1749994002.html
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой - РИА Новости, 14.09.2021
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев покончил с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:56
2021-09-14T12:56
2021-09-14T12:56
происшествия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в нескольких Telegram-каналах была опубликована информация о том, что начальник отдела профподготовки УРЛС регионального МВД Якушев покончил с собой, его тело нашли утром во вторник в его квартире. Отмечается, что "оперуполномоченные установили, что смерть носит не криминальный характер".Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, "в настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка", отказавшись назвать имя погибшего. "Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210907/biznesmen-1749044210.html
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РИА Новости
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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Источник: начальник отдела профподготовки нижегородского главка МВД покончил с собой