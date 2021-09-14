Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210914/samoubiystvo-1749994002.html
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой - РИА Новости, 14.09.2021
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой
Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев покончил с... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:56
2021-09-14T12:56
происшествия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в нескольких Telegram-каналах была опубликована информация о том, что начальник отдела профподготовки УРЛС регионального МВД Якушев покончил с собой, его тело нашли утром во вторник в его квартире. Отмечается, что "оперуполномоченные установили, что смерть носит не криминальный характер".Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, "в настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка", отказавшись назвать имя погибшего. "Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210907/biznesmen-1749044210.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:56 14.09.2021
 
Источник: начальник отдела нижегородского главка МВД покончил с собой

Источник: начальник отдела профподготовки нижегородского главка МВД покончил с собой

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен - РИА Новости. Начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом (УРЛС) ГУ МВД по Нижегородской области полковник Сергей Якушев покончил с собой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Найдено тело. Это Якушев. Самоубийство. Причины выясняются", - сказал источник.
Ранее в нескольких Telegram-каналах была опубликована информация о том, что начальник отдела профподготовки УРЛС регионального МВД Якушев покончил с собой, его тело нашли утром во вторник в его квартире. Отмечается, что "оперуполномоченные установили, что смерть носит не криминальный характер".
Как сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД, "в настоящее время в ГУ МВД России по Нижегородской области по факту обнаружения родственниками тела сотрудника ГУ проводится проверка", отказавшись назвать имя погибшего. "Руководство и личный состав выражает соболезнования родным и близким ушедшего", - добавили в пресс-службе.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 16:20
В Москве бизнесмен покончил с собой, сообщил источник
 
ПроисшествияНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Эксперт рассказал, чем опасны чеки из магазина в руках мошенников
05:58Звезде сериала "След" вынесли приговор за нападение с ножом на инспектора
05:27В Крыму заявили о сговоре участников "Крымской платформы"
05:13Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывал ему во встрече
05:05Российские пенсионеры рассказали, на что потратят сентябрьскую соцвыплату
04:49В ПФР объяснили, как начать получать пенсию супруга
03:47Министр обороны Израиля заявил, что Иран скоро сможет создать ядерную бомбу
03:47Японцы призвали добиться "второго краха" России для возвращения Курил
03:41Названа основная версия крушения МиГ-29 на полигоне Ашулук
03:31СМИ: американский стелс-бомбардировщик B-2 совершил аварийную посадку
03:14В Раде рассказали, когда Зеленский начал ненавидеть русских
03:12Россия остановила разработку лунной сверхтяжелой ракеты
03:08Эксперты обнаружили на "Госуслугах" переход на сайты мошенников
03:00Ученые впервые показали квантовый "эффект карнавала"
02:50В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи
02:37Ученые МЧС предупредили об опасных дождях в нескольких регионах
02:19В США назвали три "препятствия" для запуска "Северного потока — 2"
02:16Си Цзиньпин отказался от предложения Байдена о встрече, сообщило СМИ
02:15Юрист объяснил, почему в магазине могут не дать чек
02:15Врач объяснил, почему COVID-19 негативно влияет на мозг
Лента новостейМолния