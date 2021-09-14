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СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19
СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021
СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19
США намерены пригласить Россию на глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T08:57
2021-09-14T08:57
2021-09-14T08:59
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. США намерены пригласить Россию на глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.Отмечается, что основная цель мероприятия — убедить ведущие государства как можно больше раздавать, а не продавать вакцины бедным странам. Как заявил источник, приглашение на саммит также отправлено китайским властям.Как сообщает газета The Washington Post, встреча должна пройти 22 сентября. Ожидается, что она состоится в виртуальном формате.Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, следует из публикации.
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РИА Новости
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в мире, сша, оон, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:57 14.09.2021 (обновлено: 08:59 14.09.2021)
СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19
Axios: США намерены пригласить Россию и Китай на саммит по борьбе с COVID-19