https://ria.ru/20210914/sammit-1749947391.html

СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19

СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2021

СМИ: США намерены пригласить Россию на саммит по борьбе с COVID-19

США намерены пригласить Россию на глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T08:57

2021-09-14T08:57

2021-09-14T08:59

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. США намерены пригласить Россию на глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.Отмечается, что основная цель мероприятия — убедить ведущие государства как можно больше раздавать, а не продавать вакцины бедным странам. Как заявил источник, приглашение на саммит также отправлено китайским властям.Как сообщает газета The Washington Post, встреча должна пройти 22 сентября. Ожидается, что она состоится в виртуальном формате.Мероприятие пройдет под названием "Глобальный саммит по COVID-19: окончание пандемии и восстановление лучшего" в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, следует из публикации.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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