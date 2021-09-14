01:56 14.09.2021 (обновлено: 03:48 14.09.2021)
В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского
Депутат Рады Бойко: для встречи Путина и Зеленского требуется качественная подготовка
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "НАШ", что российская сторона готова к встрече президента страны Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, что Киев конструктивно подойдет к переговорам.
"Я думаю, что вопрос Крыма они (российская сторона. — Прим. ред.) не будут обсуждать. <…> А вот что касается других вопросов, то они будут готовы обсуждать при условии, что будет соответствующая подготовка", — сказал Бойко.
Парламентарий отметил, что попытка выдвижения украинским руководством на первый план темы Крыма связана с "неконструктивной ситуацией в стране" и общей неготовностью саммита на высшем уровне.
При этом Бойко добавил, что во встрече двух президентов в первую очередь заинтересован Киев.
Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают "оккупированными".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Также представитель Кремля отметил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече двух лидеров, и такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что украинская сторона не направляла по официальным каналам предложение о встрече.
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