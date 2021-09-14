https://ria.ru/20210914/sammit-1749935896.html

В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского

В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 14.09.2021

В Раде раскрыли условие Москвы для встречи Путина и Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "НАШ", что российская сторона готова к встрече... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T01:56

2021-09-14T01:56

2021-09-14T03:48

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дмитрий песков

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верховная рада украины

юрий бойко

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "НАШ", что российская сторона готова к встрече президента страны Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, что Киев конструктивно подойдет к переговорам.Парламентарий отметил, что попытка выдвижения украинским руководством на первый план темы Крыма связана с "неконструктивной ситуацией в стране" и общей неготовностью саммита на высшем уровне.При этом Бойко добавил, что во встрече двух президентов в первую очередь заинтересован Киев.Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают "оккупированными".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Также представитель Кремля отметил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече двух лидеров, и такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что украинская сторона не направляла по официальным каналам предложение о встрече.

https://ria.ru/20210913/karaulit-1749925707.html

https://ria.ru/20210912/usloviya-1749766202.html

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в мире, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, верховная рада украины, юрий бойко, россия