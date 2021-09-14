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Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало
Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало - РИА Новости, 14.09.2021
Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало
Сало нужно употреблять правильно – не более 50 грамм в сыром виде, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T06:31
2021-09-14T06:31
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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Сало нужно употреблять правильно – не более 50 грамм в сыром виде, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.Гончарова рекомендует есть сало отдельным приемом пищи. При этом она не советует употреблять другие продукты как за четыре часа до, так и после употребления сала."Пятьдесят грамм сала на один прием пищи – это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется", - рассказала врач, добавив, что солить такой салат желательно гималайской солью, содержащей много минеральных компонентов.
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в мире, общество, украина, киев, здоровье, сало
06:31 14.09.2021
 
Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало

Украинский врач-иммунолог Гончарова: сало важно употреблять в сыром виде

© Fotolia / strannik_foxСало
Сало - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© Fotolia / strannik_fox
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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Сало нужно употреблять правильно – не более 50 грамм в сыром виде, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.
"Сало нужно правильно употреблять. Очень важно его употреблять в сыром виде. Только в таком виде оно обладает полезными свойствами. Если вы употребляете копченое сало, вареное или любое другое, то оно теряет свои свойства, потому что жиры меняют свою биохимическую структуру", - сказала диетолог.
Гончарова рекомендует есть сало отдельным приемом пищи. При этом она не советует употреблять другие продукты как за четыре часа до, так и после употребления сала.
"Пятьдесят грамм сала на один прием пищи – это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется", - рассказала врач, добавив, что солить такой салат желательно гималайской солью, содержащей много минеральных компонентов.
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