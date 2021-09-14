https://ria.ru/20210914/salo-1749940527.html

Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало

Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало - РИА Новости, 14.09.2021

Украинский иммунолог рассказала, как правильно есть сало

Сало нужно употреблять правильно – не более 50 грамм в сыром виде, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T06:31

2021-09-14T06:31

2021-09-14T06:31

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украина

киев

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сало

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КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Сало нужно употреблять правильно – не более 50 грамм в сыром виде, рассказала РИА Новости известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог, автор уникальной методики оздоровления и похудения, основанной на принципах генетического питания Людмила Гончарова.Гончарова рекомендует есть сало отдельным приемом пищи. При этом она не советует употреблять другие продукты как за четыре часа до, так и после употребления сала."Пятьдесят грамм сала на один прием пищи – это максимум. Тонко нарезается сырое сало и есть с зеленью, зеленым огурцом или листьями салата, заправляется любым нерафинированным растительным маслом, которое вам подходит и таким образом употребляется", - рассказала врач, добавив, что солить такой салат желательно гималайской солью, содержащей много минеральных компонентов.

https://ria.ru/20210907/salo-1748955369.html

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в мире, общество, украина, киев, здоровье, сало