https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750073316.html

Рябков обвинил США в желании разделить Сирию

Рябков обвинил США в желании разделить Сирию - РИА Новости, 14.09.2021

Рябков обвинил США в желании разделить Сирию

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказал предположение, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T20:02

2021-09-14T20:02

2021-09-14T20:09

война в сирии

в мире

сша

сирия

оон

сергей рябков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказал предположение, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии."Напоминаю, что одна из главных причин нестабильности и продолжения конфликта в Сирии – незаконное присутствие США в стране … Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии", - сказал Рябков в интервью RT Arabic.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20210909/ssha-1749302632.html

сша

сирия

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в мире, сша, сирия, оон, сергей рябков