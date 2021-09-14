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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750073316.html
Рябков обвинил США в желании разделить Сирию
Рябков обвинил США в желании разделить Сирию - РИА Новости, 14.09.2021
Рябков обвинил США в желании разделить Сирию
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказал предположение, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T20:02
2021-09-14T20:09
война в сирии
в мире
сша
сирия
оон
сергей рябков
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказал предположение, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии."Напоминаю, что одна из главных причин нестабильности и продолжения конфликта в Сирии – незаконное присутствие США в стране … Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии", - сказал Рябков в интервью RT Arabic.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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в мире, сша, сирия, оон, сергей рябков
20:02 14.09.2021 (обновлено: 20:09 14.09.2021)
 
Рябков обвинил США в желании разделить Сирию

Рябков: думаю, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков высказал предположение, что в арсенале США есть сценарий де-факто раздела Сирии.
"Напоминаю, что одна из главных причин нестабильности и продолжения конфликта в Сирии – незаконное присутствие США в стране … Думаю, что в их арсенале есть сценарий де-факто раздела Сирии. Мы против этого и действуем в соответствии с существующими резолюциями Совета безопасности ООН, которые подтверждают территориальную целостность Сирии", - сказал Рябков в интервью RT Arabic.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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