https://ria.ru/20210914/ryabkov-1750069923.html

Рябков призвал США быть реалистами в переговорах по СВПД

Рябков призвал США быть реалистами в переговорах по СВПД - РИА Новости, 14.09.2021

Рябков призвал США быть реалистами в переговорах по СВПД

Москва призывает стороны как можно скорее вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T19:30

2021-09-14T19:30

2021-09-14T20:05

в мире

сша

тегеран (город)

сергей рябков

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Москва призывает стороны как можно скорее вернуться к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков."Сейчас нам важно как можно скорее вернуться к переговорам в Вене, чтобы не затянулся перерыв в этом процессе", - сказал Рябков в интервью RT Arabic.Россия призывает США и Европу быть реалистами в переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков."Мы призываем американцев и европейцев быть реалистами в переговорах о восстановлении ядерной сделки", - сказал Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.Москва допускает возможность обсуждения баллистической программы Ирана, но только после восстановления переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков."При наличии политической воли эти темы (баллистическая программа Ирана, влияние Ирана) вполне можно обсуждать… Мы призываем американцев и европейцев быть реалистами, чтобы мы сначала вернулись к иранской ядерной сделке, потом мы будем понимать, когда и как мы можем обсуждать эти или другие темы", - заявил Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов говорил, что работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. Власти Ирана заявили, что продолжать переговоры о восстановлении сделки будет новое правительство, которое было сформировано после инаугурации избранного президента Ибрахима Раиси 5 августа.

https://ria.ru/20210824/tegeran-1747109532.html

https://ria.ru/20210908/sdelka-1749249030.html

сша

тегеран (город)

россия

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в мире, сша, тегеран (город), сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия