https://ria.ru/20210914/rubl-1749937694.html

Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире

Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире - РИА Новости, 14.09.2021

Рубль вошел в список 20 самых популярных валют в мире

Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T03:24

2021-09-14T03:24

2021-09-14T05:06

экономика

сша

москва

swift

россия

бкс мир инвестиций

дмитрий бабин

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Рубль по итогам июля впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.В прошлый раз, и так же на двадцатом месте, российская национальная валюта фигурировала в этом рейтинге в декабре 2016 года с долей в 0,26 процента. В июле этого года на первом месте расположился американский доллар (39,38 процента), на втором месте — евро (38,43 процента). На третьем месте с гораздо более скромной долей в 5,99 процента оказался британский фунт стерлингов. В пятерку лидеров также вошли японская йена (2,74 процента) и китайский юань (2,19 процента).Попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов со своими торговыми партнерами, оценил ситуацию для РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют. Учитывая относительно небольшую долю рубля в международных расчетах, даже незначительное изменение показателя более "тяжеловесных" валют может существенно повлиять на место рубля в рейтинге."Тем не менее, вряд ли в обозримом будущем доллар и евро существенно сократят свое участие в глобальных транзакциях, так как экономики США и ЕС остаются достаточно крупными и диверсифицированными, чтобы поддерживать мировой статус своих валют", — заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/rubl-1749832418.html

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экономика, сша, москва, swift, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин