https://ria.ru/20210914/razvedka-1750085741.html

Американская разведка ожидает восстановление "Аль-Каиды"* через год

Американская разведка ожидает восстановление "Аль-Каиды"* через год - РИА Новости, 14.09.2021

Американская разведка ожидает восстановление "Аль-Каиды"* через год

Спецслужбы США полагают, что террористическая группировка "Аль-Каида"* уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для совершения терактов на... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T22:54

2021-09-14T22:54

2021-09-14T23:03

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

кабул

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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Спецслужбы США полагают, что террористическая группировка "Аль-Каида"* уже через один-два года сможет восстановить свой потенциал для совершения терактов на американской территории, заявил глава Разведывательного управления минобороны Соединенных Штатов генерал-лейтенант Скотт Беррье."Текущая оценка состоит в том, что "Аль-Каиде"*, вероятно, потребуется один-два года для создания некоторого потенциала, чтобы по крайней мере угрожать нашей стране", - сказал Беррье, чьи слова приводит газета New York Times.Глава военной разведки США подчеркнул, что на данном этапе американскому разведсообществу необходимо восстановить свои возможности по сбору информации в Афганистане для наблюдения за активностью этой группировки.Накануне директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что такие страны, как Сирия, Йемен, Сомали и Ирак признаны разведсообществом большей угрозой для Соединенных Штатов с точки зрения безопасности, нежели Афганистан. При этом она подчеркнула, что такая оценка была сделана до падения афганского правительства Ашрафа Гани.В начале августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Главой МИД стал Амир Хан Мутаки, минобороны возглавил Мохаммад Якуб, МВД - мулла Сараджуддин Хаккани. Все они состоят в движении "Талибан"*, а в этническом отношении принадлежат к пуштунским племенным объединениям дуррани и гильзаи.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210912/ssha-1749775249.html

https://ria.ru/20210912/11-1749738070.html

сша

афганистан

кабул

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в мире, сша, афганистан, кабул