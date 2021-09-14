https://ria.ru/20210914/raketa-1749948429.html

В Японии отреагировали на испытание новой крылатой ракеты в КНДР

В Японии отреагировали на испытание новой крылатой ракеты в КНДР - РИА Новости, 14.09.2021

В Японии отреагировали на испытание новой крылатой ракеты в КНДР

Министр обороны Японии Нобуо Киси считает, что если информация об успешности испытания крылатой ракеты КНДР подтвердится, то это может стать потенциальной... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T09:07

2021-09-14T09:07

2021-09-14T13:01

в мире

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

министерство обороны японии

нобуо киси

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ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси считает, что если информация об успешности испытания крылатой ракеты КНДР подтвердится, то это может стать потенциальной угрозой для безопасности региона и вызывает обеспокоенность.Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в понедельник сообщило об успешных испытаниях крылатой ракеты. В частности, специалисты провели испытания тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и ряд других. Все они, как сообщается, прошли успешно. Крылатые ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров, характеристики нового оружия были признаны соответствующими проектным требованиям."Если данные подтвердятся, это может угрожать миру и безопасности региона и вызывает обеспокоенность. Мы намерены продолжить мониторинг действий военных КНДР при тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей", - цитирует телеканал NHK слова главы минобороны Японии.Ранее во вторник высокопоставленные дипломаты из Японии, Южной Кореи и США провели в Токио трехстороннюю встречу по КНДР. Во встрече принимали участие спецпосланник США по Северной Корее Сунг Ким, директор управления по делам Азии и Океании японского МИД Такэхиро Фунакоси и заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док.Одной из ключевых тем обсуждения также стали возможный ответ на заявление северокорейской стороны об успешных ракетных испытаниях. Стороны договорились продолжать сотрудничество по денуклеаризации КНДР путем диалога с Пхеньяном с одной стороны и санкционного давления с другой.

https://ria.ru/20210913/raketa-1749919836.html

https://ria.ru/20210913/kndr-1749828598.html

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, япония, кндр (северная корея), пхеньян, министерство обороны японии, нобуо киси