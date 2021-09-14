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Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин
Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин - РИА Новости, 14.09.2021
Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин
Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T17:07
2021-09-14T17:22
россия
экономика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин."Что касается поддержки IT-отрасли … это одно из ключевых направлений нашей работы", - сказал он на совещании с правительством с участием "Единой России".Во вторник правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли."Дорожная карта" включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают, в том числе, меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения отечественных решений в деятельность предприятий РФ, по продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках.Для отдельных сегментов рынка "дорожная карта" предусматривает, среди прочего, меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений, введению отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации соответствующих процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования.Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики, необходимых для внедрения современных цифровых решений. Реализация "дорожной карты" даст "дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы", указывается в материалах.
https://ria.ru/20200731/1575221231.html
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россия, экономика, владимир путин, единая россия
17:07 14.09.2021 (обновлено: 17:22 14.09.2021)
 
Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин

Путин: поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается поддержки IT-отрасли … это одно из ключевых направлений нашей работы", - сказал он на совещании с правительством с участием "Единой России".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля 2020, 14:56
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Во вторник правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли.
"Дорожная карта" включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают, в том числе, меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения отечественных решений в деятельность предприятий РФ, по продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 22.07.2020
22 июля 2020, 16:10
В Минобрнауки рассказали о количестве бюджетных мест по IT-специальностям
Для отдельных сегментов рынка "дорожная карта" предусматривает, среди прочего, меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений, введению отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации соответствующих процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования.
Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики, необходимых для внедрения современных цифровых решений. Реализация "дорожной карты" даст "дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы", указывается в материалах.
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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