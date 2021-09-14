https://ria.ru/20210914/putin-1750046382.html

Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин

Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин - РИА Новости, 14.09.2021

Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин

Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T17:07

2021-09-14T17:07

2021-09-14T17:22

россия

экономика

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач, заявил президент России Владимир Путин."Что касается поддержки IT-отрасли … это одно из ключевых направлений нашей работы", - сказал он на совещании с правительством с участием "Единой России".Во вторник правительство РФ утвердило "дорожную карту" по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий - второй пакет мер поддержки IT-отрасли."Дорожная карта" включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер. Они предусматривают, в том числе, меры по выравниванию условий ведения бизнеса в России для международных интернет-корпораций и российских IT-компаний, стимулированию внедрения отечественных решений в деятельность предприятий РФ, по продвижению российских IT-решений на зарубежных рынках.Для отдельных сегментов рынка "дорожная карта" предусматривает, среди прочего, меры по снятию законодательных ограничений и барьеров для использования современных цифровых решений, введению отраслевых цифровых стандартов, определяющих необходимый уровень цифровизации соответствующих процессов и устанавливающих преимущественное использование для них российских программных продуктов и оборудования.Кроме того, план включает меры по финансированию создания российских цифровых платформ и типовых решений для бюджетных организаций, подготовке кадров для отдельных отраслей экономики, необходимых для внедрения современных цифровых решений. Реализация "дорожной карты" даст "дополнительный импульс развитию ИТ-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы", указывается в материалах.

https://ria.ru/20200731/1575221231.html

https://ria.ru/20200722/1574727290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, экономика, владимир путин, единая россия