https://ria.ru/20210914/putin-1749998268.html

Путин обсудил с Лукашенко учения "Запад-2021" и ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с Лукашенко учения "Запад-2021" и ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 14.09.2021

Путин обсудил с Лукашенко учения "Запад-2021" и ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко итоги совместных стратегических учений вооруженных сил "Запад-2021", а... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:16

2021-09-14T13:16

2021-09-14T13:19

в мире

афганистан

владимир путин

александр лукашенко

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко итоги совместных стратегических учений вооруженных сил "Запад-2021", а также ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, стороны условились о дальнейших контактах.Совместные стратегические учения ВС России и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. "Запад-2021" является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия проходят с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах в России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.Всего в учениях "Запад-2021" на территории РФ и Белоруссии принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышает 6,4 тысячи военнослужащих.Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации спланировано до середины октября.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

афганистан

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в мире, афганистан, владимир путин, александр лукашенко, "запад-2021" (военные учения)