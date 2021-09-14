https://ria.ru/20210914/putin-1749992195.html

Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи

Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи - РИА Новости, 14.09.2021

Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи

Двусторонние встречи президента России Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая,... РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T12:48

2021-09-14T12:48

2021-09-14T13:42

в мире

душанбе

владимир путин

дмитрий песков

одкб

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двусторонние встречи президента России Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На текущей неделе в Душанбе пройдут сессия Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместное заседание глав государств-членов ОДКБ и ШОС. Во вторник стало известно, что президент России примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции. Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.Ранее во вторник посольство Ирана в Москве сообщало РИА Новости о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой во время саммита ШОС в Таджикистане."Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи, отложены до следующей оказии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможны ли двусторонние встречи в дистанционном формате.

https://ria.ru/20210914/putin-1749987876.html

душанбе

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в мире, душанбе, владимир путин, дмитрий песков, одкб