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https://ria.ru/20210914/putin-1749992195.html
Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи - РИА Новости, 14.09.2021
Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Двусторонние встречи президента России Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая,... РИА Новости, 14.09.2021
2021-09-14T12:48
2021-09-14T13:42
в мире
душанбе
владимир путин
дмитрий песков
одкб
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двусторонние встречи президента России Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На текущей неделе в Душанбе пройдут сессия Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместное заседание глав государств-членов ОДКБ и ШОС. Во вторник стало известно, что президент России примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции. Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.Ранее во вторник посольство Ирана в Москве сообщало РИА Новости о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой во время саммита ШОС в Таджикистане."Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи, отложены до следующей оказии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможны ли двусторонние встречи в дистанционном формате.
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в мире, душанбе, владимир путин, дмитрий песков, одкб
12:48 14.09.2021 (обновлено: 13:42 14.09.2021)
 
Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи

Песков: Путин не поедет на саммит ОДКБ, потому что является контактным по коронавирусу

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XIII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XIII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двусторонние встречи президента России Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На текущей неделе в Душанбе пройдут сессия Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместное заседание глав государств-членов ОДКБ и ШОС. Во вторник стало известно, что президент России примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции. Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.
"Путин сообщил (Эмомали) Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег - участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра", - сказал Песков.
Ранее во вторник посольство Ирана в Москве сообщало РИА Новости о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой во время саммита ШОС в Таджикистане.
"Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи, отложены до следующей оказии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможны ли двусторонние встречи в дистанционном формате.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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В миреДушанбеВладимир ПутинДмитрий ПесковОДКБ
 
 
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