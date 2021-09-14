12:48 14.09.2021 (обновлено: 13:42 14.09.2021)
Песков объяснил, почему Путин примет участие в саммите ОДКБ по видеосвязи
Песков: Путин не поедет на саммит ОДКБ, потому что является контактным по коронавирусу
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XIII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Двусторонние встречи президента России Владимира Путина, которые должны были состояться на этой неделе в Душанбе, отложены до следующего подходящего случая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На текущей неделе в Душанбе пройдут сессия Совета коллективной безопасности Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и совместное заседание глав государств-членов ОДКБ и ШОС. Во вторник стало известно, что президент России примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции. Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном российский лидер рассказал, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции.
"Путин сообщил (Эмомали) Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что в окружении главы государства были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент сейчас является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег - участников саммитов, которые предстоят в Душанбе завтра и послезавтра", - сказал Песков.
Ранее во вторник посольство Ирана в Москве сообщало РИА Новости о том, что президент Ирана Ибрахим Раиси может встретиться с российским коллегой во время саммита ШОС в Таджикистане.
"Нет, двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи, отложены до следующей оказии", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, возможны ли двусторонние встречи в дистанционном формате.